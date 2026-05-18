Άργος: Θεοδωράκης και Χατζιδάκις «ζωντάνεψαν» με τη Ρίτα Αντωνοπούλου

Όταν η νύχτα έπεσε πάνω από τους Στρατώνες Καποδίστρια στο Άργος, ο ιστορικός προαύλιος χώρος είχε ήδη μεταμορφωθεί. Αντί για σιωπή, μουσική. Αντί για ερημιά, κόσμος που είχε συρρεύσει για να ζήσει κάτι που δεν συμβαίνει συχνά σε μια επαρχιακή ελληνική πόλη: μια ζωντανή, υψηλής αισθητικής συναυλία με ελεύθερη είσοδο, στο ύπαιθρο, κάτω από τον ανοιξιάτικο ουρανό της Αργολίδας. Την Κυριακή 17 Μαΐου, ο Δήμος Άργους-Μυκηνών διοργάνωσε μια συναυλία που άφησε εποχή. Πρωταγωνίστρια η Ρίτα Αντωνοπούλου, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της ελληνικής έντεχνης μουσικής σκηνής, σε συνάντηση με την Ορχήστρα Δωματίου Opus, υπό τη μουσική διεύθυνση του Πελοπίδα Μαυρόπουλου.

