Γιορτή Στίβου στο Άργος: Αθλητικό ραντεβού για μαθητές στο ΔΑΚ
Ο Δήμος Άργους Μυκηνών και οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων προσκαλούν τους μαθητές στη μεγάλη αθλητική διοργάνωση της πόλης.
Το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο του Άργους ανοίγει τις πύλες του το Σάββατο 16 Μαΐου στις 18:00 για τη Γιορτή Στίβου 2026. Ο Δήμος Άργους Μυκηνών σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων καλεί τους μαθητές της Ε και ΣΤ τάξης των δημοτικών σχολείων σε μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό.
