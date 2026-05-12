Με ΑΙ και 5G η πυρανίχνευση στο Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων

Με τεχνολογία AI πραγματοποιείται πλέον η πυρανίχνευση στο δήμο Τροιζηνίας- Μεθάνων, μετά την ολοκλήρωση του έργου έγκαιρης ανίχνευσης και πρόληψης πυρκαγιών.

Βασικό χαρακτηριστικό του είναι ο άμεσος εντοπισμός εστιών, ακόμα και σε ένα λεπτό, το οποίο δίνει σημαντικό πλεονέκτημα στην πολιτική προστασία ενόψει της αντιπυρικής περιόδου που μόλις ξεκίνησε.

Διαβάστε περισσότερα για την τεχνολογία του wi.breathe, η οποία εγκαταστάθηκε στην περιοχή Τροιζηνίας-Μεθάνων και συνδυάζει οπτικο-θερμικές κάμερες, ειδικά εκπαιδευμένο μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης, υποδομές cloud και δίκτυα 5G/4G.