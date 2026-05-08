Αδειάζει από αστυνομικούς η Αργολίδα - Οργή για τις αποσπάσεις στα νησιά

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας καταγγέλλει την αποδυνάμωση των τοπικών υπηρεσιών ενόψει της τουριστικής περιόδου, κάνοντας λόγο για μετακινήσεις χωρίς τη συναίνεση των ενστόλων. Την έντονη δυσαρέσκεια και την αγανάκτησή της εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας με αφορμή την αιφνιδιαστική απόφαση για υποχρεωτική απόσπαση 10 αστυνομικών από τον νομό σε διάφορες νησιωτικές περιοχές της χώρας. Όπως καταγγέλλουν οι εκπρόσωποι των αστυνομικών, οι μετακινήσεις αυτές γίνονται παρά τη θέληση των στελεχών, αγνοώντας πλήρως τις προσωπικές και οικογενειακές τους ανάγκες.

