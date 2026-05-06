Αργολίδα: Τα ανθοπωλεία στην άνοιξη με ανεβασμένο κόστος

Τα ανθοπωλεία στο Άργος και το Ναύπλιο βγαίνουν στην ανοιξιάτικη αιχμή φορτωμένα με ένα πρόβλημα που δεν κρύβεται: Το κόστος ανέβηκε, ο πελάτης σφίγγεται και το περιθώριο κέρδους στενεύει. Τριαντάφυλλα, γαρδένιες, και άλλα λουλούδια και φυτά γεμίζουν τις βιτρίνες, αλλά πίσω από τα χρώματα τρέχει ένας λογαριασμός που οι επαγγελματίες του κλάδου δεν μπορούν πλέον να απορροφήσουν σιωπηλά. Ένα τριαντάφυλλο στο Ναύπλιο έχει διανύσει περισσότερο δρόμο από ό,τι φαίνεται. Τα κομμένα άνθη που κυκλοφορούν στην Ελλάδα είναι κατά 70% εισαγόμενα. Η πλειονότητά τους περνά από την ανθαγορά του Aalsmeer στην Ολλανδία, το παγκόσμιο «χρηματιστήριο» των λουλουδιών, όπου διαμορφώνονται οι τιμές για ολόκληρη την Ευρώπη.

