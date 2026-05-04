Ναύπλιο: Η πόλη που πνίγεται τριήμερα και αδειάζει τον χειμώνα

Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς το Ναύπλιο βυθίστηκε πάλι. Χιλιάδες επισκέπτες κατέκλυσαν την πόλη, το Mediterranean Yacht άραξε στο λιμάνι, και η κυκλοφορία στην παραλιακή έγινε σε κάποιες ώρες αδύνατη.

Όσοι έζησαν εκεί το Σαββατοκύριακο, κάτοικοι και επισκέπτες μαζί, ξέρουν καλά πώς μοιάζει αυτή η ασφυξία.

Διαβάστε περισσότερα για το Ναύπλιο που ζει μια διπλή ζωή. Τον χειμώνα, τα βράδια κυκλοφορούν μόνο οι …γάτες στους δρόμους. Και μετά έρχεται ένα τριήμερο – Πάσχα, Πρωτομαγιά, 15 Αύγουστος – και η πόλη δεν χωράει.