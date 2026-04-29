Millennials: Η γενιά που δεν χρωστά τίποτα

Υπάρχει μια συζήτηση που επαναλαμβάνεται εδώ και χρόνια, σε καφενεία, σε οικογενειακά τραπέζια και σε κοινοβουλευτικά έδρανα. Λένε κάπως έτσι: «Η νέα γενιά δεν παλεύει, δεν θέλει να κοπιάσει, έχει μεγάλες απαιτήσεις». Αυτή η συζήτηση είναι άδικη. Είναι επίσης ανέντιμη. Και στην Αργολίδα, όπου τα πράγματα δεν κρύβονται πίσω από μεγάλα νούμερα και αστικές αοριστολογίες, αυτή η αδικία φαίνεται ακόμα πιο ξεκάθαρα.

