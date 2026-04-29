Συνάντηση Δημάρχων Ναυπλιέων και Θέρμου στο Δημαρχείο Ναυπλίου

Συνάντηση με επίκεντρο την ενίσχυση της συνεργασίας στην τοπική αυτοδιοίκηση πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ναυπλίου, σήμερα Τετάρτη 29 Απριλίου 2026, όπου ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτριος Ορφανός υποδέχθηκε τον Δήμαρχο Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας, Σπύρο Κωνσταντάρα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο αυτοδιοικητικοί άνδρες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των δήμων, εστιάζοντας σε καλές πρακτικές και σύγχρονες προσεγγίσεις στη διοίκηση και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Διαβάστε περισσότερα για τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ του Ναυπλίου και του Θέρμου, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την υλοποίηση κοινών δράσεων που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη και την ευημερία των τοπικών κοινωνιών.