Μελωδικό φινάλε στο Ναύπλιο για το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μουσικών Σχολείων
Εκατοντάδες μαθητές από όλη την Ελλάδα ενώθηκαν μέσα από την παραδοσιακή μουσική, το τραγούδι και τον χορό σε μια γιορτή της τέχνης.
Με απόλυτη επιτυχία, βαθιά συγκίνηση και αστείρευτο ταλέντο έριξε αυλαία το 4ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μουσικών Σχολείων, το οποίο φιλοξενήθηκε στην Αργολίδα, και συγκεκριμένα σε Ναύπλιο, Άργος και Επίδαυρο. Ο χώρος διεξαγωγής στο Ναύπλιο, κατακλύστηκε από κόσμο, νότες και νεανικό παλμό, αποδεικνύοντας περίτρανα πως η τέχνη είναι η ισχυρότερη γέφυρα που ενώνει τους ανθρώπους.
