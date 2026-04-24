Ναύπλιο: Ο Μητσοτάκης έρχεται για Σύνταγμα στην κοιτίδα της δημοκρατίας

Την Τρίτη 28 Απριλίου, στις 5:30 μ.μ., ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στο ξενοδοχείο Αμαλία, στο Ναύπλιο για το προσυνεδριακό της Νέας Δημοκρατίας ενόψει του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του κόμματος. Ο Μητσοτάκης θα συνοδεύεται από κομματικό και κυβερνητικό κλιμάκιο από την Αθήνα. Θα τον προλογίσει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός. Θα συμμετέχουν βουλευτές της Ανατολικής Πελοποννήσου, στελέχη τοπικών οργανώσεων, εκπρόσωποι της κεντρικής διοίκησης του κόμματος και της ΟΝΝΕΔ. Η μορφή θα είναι αυτή των προηγούμενων προσυνέδριων: Πάνελ ομιλητών με καθίσματα κοινού, κοντά στο σχήμα που στήθηκε στο Ηράκλειο και στο Φόρουμ των Δελφών.

