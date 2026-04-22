Ερμιονίδα: 2η στην Πελοπόννησο και 22η πανελλαδικά στις δημοτικές υπηρεσίες

Ο Δήμος Ερμιονίδας κατέλαβε την 22η θέση πανελλαδικά και τη 2η θέση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου σε αξιολόγηση ανταποδοτικότητας δημοτικών υπηρεσιών που αφορά το σύνολο των 332 δήμων της χώρας.

Η κατάταξη δεν βασίστηκε σε εντυπώσεις. Ο μεθοδολογικός της πυρήνας είναι τριπλός: η ετήσια οικονομική επιβάρυνση των νοικοκυριών από τον δήμο τους, η συνολική βαθμολογία επιδόσεων που χορήγησε το Υπουργείο Εσωτερικών, και η Μέθοδος Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων (DEA), μέσω της οποίας υπολογίστηκε ο πραγματικός βαθμός ανταποδοτικότητας για κάθε δήμο.

Διαβάστε περισσότερα για τον μικρό δήμο της Αργολίδας που βρίσκεται τόσο ψηλά, ξεπερνώντας την απόλυτη πλειοψηφία των δήμων της περιφέρειας Πελοποννήσου, πολλοί από τους οποίους διαθέτουν πολλαπλάσιους πόρους και πληθυσμό.