Αργολίδα: Νεκρός 47χρονος σε τροχαίο δυστύχημα στην Παλαιά Εθνική Οδό Άργους – Κορίνθου

Ένας ακόμα άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία της Αργολίδας. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 24 Απριλίου 2026, στο 3ο χιλιόμετρο της Παλαιάς Εθνικής Οδού Άργους – Κορίνθου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Αστυνομία, ένα Ι.Χ. φορτηγό όχημα, το οποίο οδηγούσε 47χρονος ημεδαπός, εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Η πορεία του οχήματος σταμάτησε βίαια όταν προσέκρουσε αρχικά σε κράσπεδο και στη συνέχεια με σφοδρότητα πάνω σε στύλο.

