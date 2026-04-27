Messinia Forum: Το στοίχημα για μια Πελοπόννησο 12μηνου τουρισμού

«Η Πελοπόννησος αλλάζει. Και αλλάζει με σχέδιο», τόνισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, από το βήμα του 4ου Messinia Forum, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, με κεντρικό θέμα «Μεσσηνία 365 – Πέρα από τα όρια, χτίζοντας δεξιότητες για το μέλλον».

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου αναφέρθηκε στη διαμόρφωση του νέου place brand της Πελοποννήσου, στην ενεργοποίηση του DMMO VisitPeloponnese, στο Περιφερειακό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης, καθώς και στα νέα εργαλεία εξωστρέφειας και δικτύωσης, όπως το Peloponnese Connect και το VisitPeloponnese.

ενός προορισμού που λειτουργεί δώδεκα μήνες τον χρόνο, με εμπειρίες, υποδομές και δυνατότητες σε κάθε περιοχή.