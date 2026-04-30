Ναύπλιο: Μπαίνει περίφραξη στο παλιό Ξενία μετά την κατακραυγή

Τέλος στην ανεξέλεγκτη και άκρως επικίνδυνη πρόσβαση στο παλιό Ξενία Ναυπλίου επιχειρεί να βάλει ο υπεύθυνος του χώρου. Βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη εργασίες ασφαλείας στον περιβάλλοντα χώρο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου στην Ακροναυπλία.

Συνεργεία έχουν ήδη στήσει τον εξοπλισμό τους και προχωρούν σε ηλεκτροκολλήσεις, τοποθετώντας ψηλά μεταλλικά κιγκλιδώματα και πλέγματα, αποκλείοντας έτσι τις εισόδους προς το εσωτερικό του κτιρίου, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σε έναν επικίνδυνο, βανδαλισμένο χώρο.

Διαβάστε περισσότερα για τις παρεμβάσεις αυτές που έρχονται ως αναγκαστική αντίδραση μετά το σοκαριστικό ατύχημα που σημειώθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου, όταν μια 15χρονη κοπέλα έπεσε στον χώρο του παλιού Ξενία, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο.