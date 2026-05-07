Αργολίδα: Ολοκληρωτική καταστροφή στα αμπέλια από τον παγετό

Ο παγετός που σάρωσε την Αργολίδα το διήμερο 2 και 3 Μαΐου άφησε πίσω του κατεστραμμένες καλλιέργειες και αγρότες σε απόγνωση. Το ακραίο καιρικό φαινόμενο χτύπησε τον Δήμο Άργους Μυκηνών στην πιο κρίσιμη φάση της παραγωγής, μηδενίζοντας τις προσδοκίες για τη φετινή σοδειά.

Η αμπελοκαλλιέργεια δέχθηκε το μεγαλύτερο πλήγμα. Στη Σκοτεινή, την Αλέα και την Εξοχή η καταστροφή στα αμπέλια χαρακτηρίζεται ολοκληρωτική. Σημαντικές ζημιές καταγράφουν επίσης οι παραγωγοί στο Γυμνό και το Μαλανδρένι. Ο πάγος έκαψε τα κλήματα σε ένα κομβικό στάδιο ανάπτυξης.

