Βανδάλισαν την προτομή του Νίκου Πλουμπίδη στα Λαγκάδια Γορτυνίας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Γορτυνίας εκφράζει την απερίφραστη καταδίκη του για τον βανδαλισμό της προτομής του Νίκου Πλουμπίδη στα Λαγκάδια. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 7ης Μαΐου στην ιδιαίτερη πατρίδα του ιστορικού στελέχους. Άγνωστοι πέταξαν χρώματα πάνω στην προτομή και τη μαρμάρινη πλάκα, προκαλώντας τον αποτροπιασμό των πολιτών και της δημοτικής αρχής. Η δημοτική αρχή ξεκαθαρίζει πως η ενέργεια αυτή δεν αποτελεί πολιτική παρέμβαση. Πρόκειται για μια πράξη δειλίας και έναν σκοταδιστικό βανδαλισμό που στρέφεται ενάντια στην ιστορική συνείδηση του τόπου. Η ρίψη χρωμάτων πάνω σε ένα μνημείο που ταυτίζεται με την αυτοθυσία και το ήθος, αποτελεί προσβολή για την ίδια την κοινότητα της Γορτυνίας.

Οι ζημιές στην προτομή θα αποκατασταθούν άμεσα, ώστε το μνημείο να επανέλθει στην πρότερη κατάστασή του.