Ναύπλιο: Δυνατός αέρας από τη θάλασσα «μετέτρεψε» την πόλη σε νησί

Μαΐος, αλλά το Ναύπλιο φαινόταν σαν νησί που δέχεται μελτέμι. Δυνατός αέρας από τη θάλασσα σάρωσε το λιμάνι και την παραλία από νωρίς, αφήνοντας πίσω του χαρακτηριστικά σημάδια: Αναποδογυρισμένους κάδους στην περιοχή του λιμανιού, μεταλλικά κιγκλιδώματα ξαπλωμένα στο πλακόστρωτο της παραλιακής, και κύματα που έφτασαν να σκεπάζουν το Μπούρτζι. Η εικόνα, με φόντο το χρυσαφένιο φως της ανατολής και τα αγκυροβολημένα σκάφη, παρέπεμπε σε λιμάνι νησιού μετά από νυχτερινή φουρτούνα.

