Περιφερειακός Τύπος: Αίτημα για ενιαία τιμή στις κρατικές δημοσιεύσεις

Η Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου (ΕΙΕΤ) και ο Σύνδεσμος Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ) και απευθύνθηκαν με κοινό υπόμνημα στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας Κυριάκο Πιερρακάκη και στον υφυπουργό αρμόδιο για τα ΜΜΕ Παύλο Μαρινάκη. Το αίτημα: ενοποίηση της τιμής τιμολόγησης των υποχρεωτικών κρατικών δημοσιεύσεων σε μια ενιαία τιμή 0,50 ευρώ ανά χιλιοστόμετρο. Δεκαοκτώ χρόνια αργότερα, οι τιμές παραμένουν ίδιες. Το κόστος έκδοσης, όχι.

Καθημερινά, εφημερίδες και λογιστήρια δημόσιων φορέων μαλώνουν για το αν ισχύει η «τιμή δημοσίου» ή η «τιμή αναδόχου».