Ναύπλιο: Το Πάρκο Κολοκοτρώνη στην Ευρωπαϊκή Διαδρομή Ιστορικών Κήπων

Το Πάρκο Κολοκοτρώνη στο Ναύπλιο εντάχθηκε επίσημα στην Ευρωπαϊκή Διαδρομή Ιστορικών Κήπων, μία από τις πιστοποιημένες Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ο Δήμος Ναυπλιέων ανακοίνωσε την εξέλιξη, κάνοντας λόγο για σημαντική αναγνώριση της ιστορικής και πολιτιστικής αξίας του χώρου. Η ένταξη ήρθε ύστερα ενέργειες της Δημοτικής Αρχής και τη συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, ενώ στη διαδικασία συμμετείχαν και δημότες που συνέβαλαν στη σύνταξη του φακέλου υποψηφιότητας.

