Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας συμμετείχε ενεργά στο Adventure Week Peloponnese 2026, το διεθνές πρόγραμμα της Adventure Travel Trade Association (ATTA), που φέτος φιλοξενήθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού. Η παρουσία του Δήμου αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία εξωστρέφειας και προβολής της περιοχής σε επαγγελματίες του τουρισμού περιπέτειας και βιώσιμης ανάπτυξης από όλο τον κόσμο. Στις 8 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο της Ανατολικής Διαδρομής του προγράμματος, το Λεωνίδιο υποδέχθηκε 12 διεθνείς tour operators και 6 δημοσιογράφους και δημιουργούς περιεχομένου.

