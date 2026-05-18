Το Νεκροταφείο Ναυπλίου στον ευρωπαϊκό χάρτη. Τι φέρνει η πόλη στο τραπέζι

Το Ναύπλιο φαίνεται έτοιμο να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στον ευρωπαϊκό πολιτιστικό χάρτη. Μετά την επιτυχημένη ένταξη του Πάρκου Κολοκοτρώνη σε ευρωπαϊκά δίκτυα, ο δήμος στρέφει πλέον το βλέμμα του στην ένταξη του ιστορικού Κοιμητηρίου της πόλης στο δίκτυο των σημαντικών κοιμητηρίων της Ευρώπης, ένα φιλόδοξο εγχείρημα που συζητείται ήδη σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Διαβάστε περισσότερα για την πρόσκληση που έχει ήδη δεχθεί ο δήμος Ναυπλιέων να συμμετέχει στο ετήσιο συνέδριο του Δικτύου Σημαντικών Κοιμητηρίων, που θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα στο Τορίνο της Ιταλίας.