Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Είπαν ότι είμαι κακό παιδί και αγενής, δέχτηκα συντονισμένη επίθεση»

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» και μίλησε για τη φετινή τηλεοπτική χρονιά, τη γεύση που του άφησε, αλλά και τα χτυπήματα που δέχτηκε. «Ήταν μια καλή τηλεοπτική χρονιά η φετινή. Το OPEN μου εμπιστεύθηκε να φροντίσω μια εκπομπή. Σίγουρα υπάρχουν πράγματα που δεν θα ξανάκανα. Θα άκουγα την γνώμη κάποιου πιο έμπειρου αφήνοντας το ένστικτό μου ίσως σε δεύτερη μοίρα».

«Μίλησαν για τη συμπεριφορά μου με μία ασάφεια»

Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στην κριτική που του ασκήθηκε για τον χαρακτήρα του. «Στεναχωρήθηκα και απόρησα. Ήμουν στο αεροπλάνο πηγαίνοντας σε μια συναυλία και άρχισαν να σκάνε τα μηνύματα από μια εκπομπή απέναντι που άρχισε να τροφοδοτεί όλο αυτό το πράγμα. Δεν χάρηκα τίποτα. Ξαφνικά μέσα σε τρεις μέρες βγήκαν πέντε άνθρωποι και με υποψίασε λες και να ήταν κάτι συντονισμένο. Μίλησαν για τη συμπεριφορά μου χωρίς κάτι συγκεκριμένο, μίλησαν με μία ασάφεια. Ήταν σχόλια ότι είμαι κακό παιδί, είμαι αγενής, κάνω τους συνεργάτες μου να κλαίνε και ότι καβάλησα και το καλάμι. Στην τηλεοπτική κριτική είμαι πολύ δεκτικός, στην κριτική της ηθικής και του χαρακτήρα δεν είμαι, ειδικά από ανθρώπους που δεν με ξέρουν.

Αυτό το τσουβάλιασμα το έχω δει σε δύο εκπομπές, η μία είναι τώρα απέναντι και η άλλη είναι πολύ πρωινή, ότι δεν μιλάει με την Ιωάννα (Μαλέσκου), δεν μιλάει με τον έναν, δεν μιλάει με τον άλλον, άρα δεν γίνεται όλοι να κάνουν λάθος».