Λάνθιμος, Μπαρδέμ, Στινγκ, Καντονά και άλλοι σταρ ζητούν απελευθέρωση του «Μαντέλα της Παλαιστίνης»

Ο διεθνούς φήμης σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος, ο Ισπανός οσκαρικός ηθοποιός Χαβιέρ Μπαρδέμ, ο διάσημος τραγουδιστής Στινγκ,λ ο θρυλικός ποδοσφαιριστής Ερίκ Καντονά και συνολικά πάνω από 200 άνθρωποι των τεχνών, των γραμμάτων και του αθλητισμού ζήτησαν με ανοικτή επιστολή τους να αφεθεί ελεύθερος ο Μαρουάν Μπαργούτι, ο Παλαιστίνιος ηγέτης που βρίσκεται φυλακισμένος στο Ισραήλ από το 2002.

Ανάμεσα στους διάσημους που ζητούν την απελευθέρωση του Μαρουάν Μπαργούτι είναι επίσης η νομπελίστρια Γαλλίδα συγγραφέας Ανί Ερνό, οι τραγουδιστές Μάικλ Στάιπ, Νένε Τσέρι, ο συνθέτης Μπράιαν Ίνο κ.ά.



Ο 66χρονος Μαρουάν Μπαργούτι, άλλοτε στέλεχος της Φατάχ, συνηγορεί υπέρ πολιτικής διευθέτησης της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης. Είναι γνωστός μεταξύ άλλων για τον αγώνα του κατά της διαφθοράς και πολλοί θεωρούν πως αν ήταν ελεύθερος θα διαδεχόταν τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, τον Μαχμούντ Αμπάς.



Υποστηρικτές του τον αποκαλούν «Μαντέλα της Παλαιστίνης», παραπέμποντας στον ιστορικό ηγέτη του αγώνα κατά του Απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική και μετέπειτα πρόεδρο της χώρας Νέλσον Μαντέλα.



Την ανοικτή επιστολή προσυπογράφουν ακόμη αστέρια του κινηματογράφου και του θεάτρου όπως ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, η Ζιστίν Τριέ, η Τίλντα Σουίντον, ο Μαρκ Ράφαλο, ο Τζόναθαν Πράις, μουσικά συγκροτήματα όπως τα Massive Attack και Fontaines D.C., συγγραφείς όπως η Σάλι Ρούνι, η Μάργκαρετ Άτγουντ κ.ά., ο μεγιστάνας Ρίτσαρντ Μπράνσον, καθώς και διάσημοι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές όπως ο Ερίκ Καντονά ή ο Γκάρι Λίνεκερ.



«Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για τη συνεχιζόμενη κράτηση του Μαρουάν Μπαργούτι, την κακομεταχείριση που υφίσταται και την άρνηση νομικών δικαιωμάτων του στη φυλακή», αναφέρει το κείμενο, καλώντας «τα Ηνωμένα Έθνη και τις κυβερνήσεις του κόσμου να εργαστούν ενεργά» για να αφεθεί ελεύθερος.



Η πρωτοβουλία «Free Marwan»



Η πρωτοβουλία αυτή είναι μέρος της διεθνούς εκστρατείας «Free Marwan», που διεξάγει η οικογένειά του. Στην πλειονότητά τους, οι υπογράφοντες είχαν ήδη εκφραστεί δημόσια καλώντας να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας.



Στον Μαρουάν Μπαργούτι απαγγέλθηκαν πέντε καταδίκες σε ισόβια κάθειρξη από ισραηλινό δικαστήριο, που τον έκρινε ένοχο στη δίκη του με την κατηγορία ότι ενεχόταν σε φονικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της δεύτερης Ιντιφάντα (2000-2005).



Οι αρχές του Ισραήλ αρνήθηκαν να τον αποφυλακίσουν στο πλαίσιο των ανταλλαγών ομήρων με κρατουμένους από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Ο γιος του δήλωσε τον Οκτώβριο ότι ξυλοκοπήθηκε βάναυσα από Ισραηλινούς φρουρούς κατά τη διάρκεια μεταγωγής του. Τον Αύγουστο, ο ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ είχε δώσει στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο κάνει κήρυγμα και απειλεί τον Μαρουάν Μπαργούτι, γερασμένο και αδυνατισμένο, μέσα στο κελί του.

