Αφέθηκε ελεύθερος ο 16χρονος Παλαιστίνιος από τις ΗΠΑ μετά από 9 μήνες σε φυλακή του Ισραήλ

Αφού πέρασε εννέα μήνες υπό ισραηλινή κράτηση χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες, ένας Παλαιστίνιος έφηβος από τις ΗΠΑ, αφέθηκε ελεύθερος.

Ο Mohammed Ibrahim ήταν 15 ετών όταν συνελήφθη τον Φεβρουάριο στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, όπου βρισκόταν για διακοπές από τη Φλόριντα, επειδή φέρεται να έριχνε πέτρες σε Εβραίους εποίκους, κάτι που αρνήθηκε.



Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι χαιρετίζει την είδηση της απελευθέρωσης του Mohammed Ibrahim.



Ο Mohammed, τώρα 16 ετών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για θεραπεία αμέσως μετά την απελευθέρωσή του, δήλωσαν συγγενείς του στα μέσα ενημέρωσης. Είπαν ότι είναι χλωμός, λιποβαρής και υποφέρει από παθήσεις που ανέπτυξε κατά την αιχμαλωσία, σύμφωνα με το BBC.



Σε ανακοίνωσή του, ο θείος του Mohammed μίλησε για «τεράστια ανακούφιση» της οικογένειας. Ο Zeyad Kadur είπε ότι η οικογένεια «ζούσε έναν φρικτό και ατελείωτο εφιάλτη» τους τελευταίους εννέα μήνες.



«Αυτή τη στιγμή, επικεντρωνόμαστε στο να παρέχουμε στον Mohammed την άμεση ιατρική φροντίδα που χρειάζεται, αφού υπέστη κακοποίηση και απάνθρωπες συνθήκες από το Ισραήλ για μήνες. Θέλουμε απλώς ο Mohammed να είναι υγιής και να έχει πίσω τα παιδικά του χρόνια», είπε.



«Οι Ισραηλινοί στρατιώτες δεν είχαν κανένα δικαίωμα να μας πάρουν τον Mohammed εξαρχής», πρόσθεσε.



Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι θα συνεχίσει να παρέχει προξενική υποστήριξη στην οικογένεια του Mohammed. «Η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει υψηλότερη προτεραιότητα από την ασφάλεια και την προστασία των Αμερικανών πολιτών», πρόσθεσε.

Τον κρατούσαν χωρίς κατηγορία

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο πατέρας του Mohammed, Zahar Ibrahim, δήλωσε στο BBC ότι ήταν απογοητευμένος που η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έκανε περισσότερα για να βγάλει τον γιο του από τη φυλακή.

Είκοσι επτά νομοθέτες των ΗΠΑ υπέγραψαν επιστολή προς το Υπουργείο Εξωτερικών και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, απαιτώντας να γίνουν περισσότερα για την απελευθέρωσή του.



Ο Zahar Ibrahim, πατέρας τεσσάρων παιδιών που διατηρεί επιχείρηση παγωτού στη Φλόριντα, είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ο γιος του ομολόγησε ότι έριξε πέτρες μόνο επειδή τον ξυλοκόπησαν οι στρατιώτες. Δεν είχε δει ούτε είχε μιλήσει με τον Mohammed από τον Φεβρουάριο και άκουσε τι του είχε συμβεί κατά την κράτησή του μόνο μέσω δικαστικών εγγράφων.

Ο Mohammed κρατούνταν χωρίς κατηγορία στη φυλακή Ofer στη Δυτική Όχθη, η οποία φιλοξενεί και ενήλικες κρατούμενους, μερικοί από τους οποίους έχουν καταδικαστεί για σοβαρά τρομοκρατικά αδικήματα και φόνο.

Σύμφωνα με την Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών, περίπου 350 Παλαιστίνιοι ανήλικοι κρατούμενοι ασφαλείας κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές. Πολλοί δεν έχουν κατηγορηθεί ποτέ και ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και τα Ηνωμένα Έθνη, λένε ότι κάποιοι έχουν υποστεί κακοποίηση και βασανιστήρια.

Israeli authorities have freed Palestinian-American teen Mohammed Ibrahim after being held in detention for nine months, with advocates saying the 16-year-old's health had deteriorated https://t.co/qPpAJPaO6L pic.twitter.com/lTqHf771xv — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 27, 2025

Αναζητούν δικαιοσύνη και για τον θάνατο 20χρονου

Μετά την απελευθέρωση του Mohammed, ο Zeyad Kadur δήλωσε ότι η οικογένεια θα συνεχίσει να αγωνίζεται για δικαιοσύνη για τον ξάδερφό του, Sayfollah Musallet, έναν 20χρονο με διπλή υπηκοότητα, ο οποίος, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο υγείας, ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από Ισραηλινούς εποίκους κατά τη διάρκεια μιας αντιπαράθεσης τον Ιούλιο.

Εκείνη την εποχή, ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι οι αρχές διερευνούσαν αναφορές για θάνατο ενός Παλαιστίνιου πολίτη.

Ο Mohammed και ο Sayfollah εργάζονταν μαζί στο οικογενειακό παγωτατζίδικο στην Τάμπα της Φλόριντα. Κανείς δεν έχει κατηγορηθεί για τη δολοφονία του Sayfollah.

«Αναμένουμε από την αμερικανική κυβέρνηση να προστατεύσει τις οικογένειές μας», δήλωσε ο Kadur.