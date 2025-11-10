«Να πυροβολείτε χωρίς περιορισμό»: Αποκαλύψεις-σοκ για εντολές κατά αμάχων που έλαβε ο IDF στη Γάζα

Αποκαλύψεις φέρνει νέο ντοκιμαντέρ για τον πόλεμο στη Γάζα, που θα προβληθεί από το βρετανικό κανάλι ITV το βράδυ της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου.

Στο ντοκιμαντέρ εμφανίζονται Ισραηλινοί στρατιώτες, οι οποίοι περιγράφουν μια κατάσταση «ελεύθερης δράσης» στη Γάζα και την πλήρη κατάρρευση των κανόνων και των νομικών περιορισμών για τη διεξαγωγή ενός πολέμου. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, άμαχοι έπεσαν νεκροί από τα πυρά του ισραηλινού στρατού, εξαιτίας της ιδιοτροπίας συγκεκριμένων αξιωματικών.

«Αν θέλετε να πυροβολείτε χωρίς περιορισμό, μπορείτε», εμφανίζεται να λέει ο Ντάνιελ, διοικητής μιας μονάδας αρμάτων μάχης των Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας (IDF), στο ντοκιμαντέρ «Breaking Ranks: Inside Israel’s War».

Μερικοί από τους στρατιώτες του IDF που μίλησαν στην εκπομπή ζήτησαν ανωνυμία, ενώ άλλοι μίλησαν δημόσια. Όλοι έκαναν λόγο για μη τήρηση του επίσημου κώδικα δεοντολογίας σχετικά με τους αμάχους.

Φωτό: Reuters

Όπως μεταφέρει ο Guardian, οι στρατιώτες που μίλησαν, επιβεβαίωσαν τη συνήθη χρήση «ανθρώπινων ασπίδων» από τον IDF, παρά την επίσημη άρνηση του στρατού για αυτήν την πρακτική. Παράλληλα, έδωσαν λεπτομέρειες για άνοιγμα πυρ, χωρίς πρόκληση, σε αμάχους, τη στιγμή που οι τελευταίοι έφταναν σε σημεία διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας από το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα της Γάζας (GHF) που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

«Στη Γάζα σχεδόν οποιοσδήποτε είναι στόχος»

«Στη βασική εκπαίδευση για τον στρατό, όλοι φωνάζαμε ‘μέσα, πρόθεση και ικανότητα’», δηλώνει ο λοχαγός Γιοτάμ Βιλκ, αξιωματικός τεθωρακισμένων, αναφερόμενος στις επίσημες οδηγίες εκπαίδευσης του IDF, που ορίζουν ότι ένας στρατιώτης μπορεί να πυροβολήσει μόνο εάν ο στόχος έχει τα μέσα να κάνει κακό, δείχνει πρόθεση και έχει την ικανότητα να προκαλέσει βλάβη.

Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν ισχύει στη Γάζα, σημειώνει ο Βιλκ, στο ντοκιμαντέρ του ITV. «Κανένας στρατιώτης δεν αναφέρει ποτέ ‘μέσα, πρόθεση και ικανότητα’. Ισχύει απλώς μια υποψία ότι κάποιος περπατάει εκεί που δεν επιτρέπεται. Ένας άνδρας ηλικίας μεταξύ 20 και 40 ετών».

Reuters

Ένας άλλος στρατιώτης, που αναφέρεται ως Έλι, σημειώνει: «Η ζωή και ο θάνατος δεν καθορίζονται από διαδικασίες ή κανονισμούς για το άνοιγμα πυρός. Η συνείδηση του διοικητή επί τόπου είναι αυτή που αποφασίζει».

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο χαρακτηρισμός του ποιος είναι εχθρός ή τρομοκράτης γίνεται αυθαίρετος, λέει ο ίδιος στρατιώτης στο ντοκιμαντέρ. «Αν περπατούν πολύ γρήγορα, είναι ύποπτοι. Αν περπατούν πολύ αργά, είναι ύποπτοι. Σχεδιάζουν κάτι. Αν περπατούν τρεις άντρες και ο ένας από αυτούς πηγαίνει πιο πίσω, θεωρείται στρατιωτικός σχηματισμός», λέει.

Φωτό: IMAGO / UPI Photo

«Άπλωναν ρούχα στην ταράτσα και κατεδαφίσαμε το κτίριο»

Ο Έλι περιγράφει ένα περιστατικό στο οποίο ένας ανώτερος αξιωματικός διέταξε ένα άρμα μάχης να κατεδαφίσει ένα κτίριο, σε μια περιοχή που είχε χαρακτηριστεί ως ασφαλής για τους πολίτες. «Ένας άντρας στεκόταν στην οροφή, κρεμούσε ρούχα, και ο αξιωματικός αποφάσισε ότι ήταν στρατιωτικός παρατηρητής. Δεν ήταν παρατηρητής. Κρεμούσε τα ρούχα του. Μπορούσες να δεις ότι κρεμάει ρούχα», λέει.

«Δεν είχε κιάλια ή όπλα. Η πλησιέστερη στρατιωτική δύναμη ήταν 600-700 μέτρα μακριά. Έτσι, εκτός αν είχε μάτια αετού, πώς θα μπορούσε να είναι παρατηρητής; Και το άρμα μάχης έριξε μια οβίδα. Το μισό κτίριο κατέρρευσε. Και το αποτέλεσμα ήταν πολλοί νεκροί και τραυματίες», αναφέρει ο Έλι.

REUTERS/Ebrahim Hajjaj

Μερικοί από τους στρατιώτες που έδωσαν συνέντευξη στο ντοκιμαντέρ, δήλωσαν ότι επηρεάστηκαν από τη γλώσσα Ισραηλινών πολιτικών και θρησκευτικών ηγετών, υπονοώντας ότι μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, στην οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 Ισραηλινοί και ξένοι υπήκοοι, κάθε Παλαιστίνιος ήταν νόμιμος στόχος.

Ένα άλλο ρεπορτάζ του Guardian τον περασμένο Αύγουστο αποκάλυψε δεδομένα από τον ίδιο τον ισραηλινό στρατό, σύμφωνα με τα οποία το 83% των νεκρών στη Γάζα ήταν άμαχοι, ένα ιστορικό υψηλό για τις σύγχρονες πολεμικές συγκρούσεις.

Ο IDF αμφισβήτησε δημόσια τα στοιχεία του ρεπορτάζ, υποστηρίζοντας ότι παραμένει προσηλωμένος στο κράτος δικαίου «παρά την άνευ προηγουμένου επιχειρησιακή πολυπλοκότητα που θέτει η συστηματική ενσωμάτωση της Χαμάς σε πολιτικές υποδομές και η χρήση πολιτικών χώρων για στρατιωτικούς σκοπούς».

Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 69.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου και περισσότεροι συνεχίζουν να πεθαίνουν, παρά την εκεχειρία που βρίσκεται σε ισχύ εδώ και ένα μήνα.