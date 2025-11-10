Δημοσιογράφος έκανε «λανθασμένη ερώτηση» για το Ισραήλ και απολύθηκε - Σάλος στην Ιταλία

Αντιδράσεις προκαλεί στην Ιταλία η υπόθεση του δημοσιογράφου Γκαμπριέλε Νουντσιάτι, ο οποίος απολύθηκε λόγω «λανθασμένης ερώτησης». Όπως αναφέρει ο συνεργάτης της ελληνικής σύνταξης της DW στη Ρώμη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Νουντσιάτι, έθεσε συγκεκριμένα το ερώτημα: «Υπογραμμίσατε επανειλημμένως ότι η Ρωσία θα έπρεπε να πληρώσει για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Πιστεύετε ότι και το Ισραήλ θα έπρεπε να πληρώσει για την ανοικοδόμηση της Γάζας, από τη στιγμή που κατέστρεψε μεγάλο μέρος της Λωρίδας, συμπεριλαμβανομένων μη στρατιωτικών υποδομών;»



Η μόνη απάντηση που έλαβε ήταν ότι «πρόκειται σίγουρα για ενδιαφέρουσα ερώτηση, για την οποία, στη φάση αυτή, δεν υπάρχει απάντηση».

Journalist: You've said that Russia should repay for reconstruction of Ukraine. Do you believe Israel should repay for reconstruction of Gaza?



Μετά από λίγες ημέρες, το πρακτορείο ειδήσεων Nova, με το οποίο συνεργαζόταν από τις Βρυξέλλες, ανακοίνωσε στον Νουντσιάτι ότι η επαγγελματική τους σχέση διακόπτεται. Όταν το θέμα έλαβε διαστάσεις, το πρακτορείο ειδήσεων απάντησε ότι «η ερώτηση ήταν λανθασμένη από τεχνικής απόψεως, διότι η Ρωσία εισέβαλε σε μια χώρα, ενώ το Ισραήλ υπέστη σοβαρή ένοπλη επίθεση» και ότι «η ερώτηση ήταν άτοπη και λανθασμένη».

Υπό αμφισβήτηση η ελεύθερη έκφραση των δημοσιογράφων

Η Ένωση Ιταλών Δημοσιογράφων ζήτησε από το πρακτορείο Nova να συνεχίσει τη συνεργασία του με τον δημοσιογράφο, διότι «δεν μπορεί να απολύεται κανείς επειδή κάνει μια ερώτηση». Την αλληλεγγύη του εξέφρασε και ο δημοσιογράφος της Rai, Σιγκφρίντο Ρανούτσι, ο οποίος προσφάτως έγινε στόχος επίθεσης με βόμβα που εξερράγη μπροστά στο σπίτι του. «Ο συνάδελφος διαθέτει σίγουρα μεγάλο θάρρος. Αν θέλει, μπορεί να έρθει να εργαστεί με την ομάδα μας στην ερευνητική δημοσιογραφία», είπε ο Ρανούτσι.



Το κύριο ερώτημα προφανώς είναι το κατά πόσο διασφαλίζεται ακόμη η ελεύθερη κρίση και έκφραση των δημοσιογράφων. Ο Σάντρο Ρουότολο, Ιταλός ευρωβουλευτής της Κεντροαριστεράς και επί σειρά ετών δημοσιογράφος της Rai, υπενθύμισε παράλληλα ότι «δεν υπάρχουν λανθασμένες ερωτήσεις, αλλά μόνον ερωτήσεις που χρησιμεύουν στην αναζήτηση της αλήθειας, έστω και αν προκαλούν αντιπαραθέσεις».



«Η ελευθεροτυπία και η ελευθερία λόγου στην Ιταλία περιορίζονται συνεχώς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούσε να μου απαντήσει ότι η ερώτησή μου στερείτο βάσης. Δεν το έκανε, όμως, και θεωρώ ότι αυτό έχει μια συγκεκριμένη σημασία», δήλωσε από τη μεριά του ο Νουνσιάτι.



«Εμείς είμαστε πάντα διαθέσιμοι να απαντάμε σε όλες τις ερωτήσεις. Δεν ήρθαμε σε επαφή με το πρακτορείο Nova», θέλησε να αποσαφηνίσει από τη μεριά της η Κομισιόν με γραπτή ανακοίνωση.



