Συγκλονιστικό βίντεο: Ρωσικό drone σκάει δίπλα σε δημοσιογράφο της Die Welt στην Ουκρανία

Ο Ιμπραήμ Ναμπέρ, δημοσιογράφος του γερμανικού πρακτορείου ειδήσεων Die Welt, με τους συνεργάτες του συνόδευαν μια ουκρανική μονάδα αεράμυνας στην ανατολική Ουκρανία, όταν ένα ρωσικό drone Lantset χτύπησε στρατιωτικό όχημα που ήταν σταθμευμένο κοντά. Αποτέλεσμα της ρωσικής επίθεσης ήταν να χάσει τη ζωή του ένας Ουκρανός στρατιώτης και ένας άλλος να τραυματιστεί σοβαρά και να υποβληθεί σε ακρωτηριασμό.

«Οι στρατιώτες ήταν σε υπηρεσία καταρρίπτοντας drone μεγάλης εμβέλειας που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να επιτίθεται σε ουκρανικές πόλεις. Έσωσαν πολλές ζωές – πριν τους χτυπήσει η επίθεση», ανέφερε ο ρεπόρτερ.

Όπως κατέγραψε ο ίδιος στην μαρτυρία του στο X:

«Ενώ κάναμε γύρισμα με μια ουκρανική στρατιωτική μονάδα, η ομάδα μας έπεσε θύμα επίθεσης από ρωσικό drone τύπου Lancet. Ένας από τους στρατιώτες σκοτώθηκε και ένας άλλος τραυματίστηκε σοβαρά. Ο παραγωγός μας χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, εγώ και ο εικονολήπτης τραυματιστήκαμε μόνο ελαφρά. Η ρωσική επίθεση έλαβε χώρα στα ανατολικά, 25 έως 30 χιλιόμετρα μακριά από το πεδίο μαχών. Τη στιγμή της πρόσκρουσης, βρισκόμασταν λίγα μέτρα μακριά από το πλήρωμα της τριμελούς αντιαεροπορικής ομάδας, καθώς είχε πραγματοποιηθεί συνέντευξη λίγο νωρίτερα. Ο εικονολήπτης μας, κατέγραψε σε βίντεο την πρόσκρουση του ρωσικού drone και τα λεπτά που ακολούθησαν. Οι εικόνες αποτελούν μέρος της κάλυψής μας που καταγράφει την επίθεση για τη Welt. Παρακαλώ υποστηρίξτε την αποκατάσταση του Ihor, του Ουκρανού στρατιώτη του οποίου το πόδι έπρεπε να ακρωτηριαστεί μετά τη ρωσική επίθεση. Σας εγγυώμαι ότι κάθε ευρώ θα φτάσει σε αυτόν. Δώρισα ο ίδιος 1.000 € για αρχή».



Δείτε το βίντεο – ντοκουμέντο: