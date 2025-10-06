Λάρισα: Πέθανε ο πατέρας Λάμπρος, ο παππούς του 21χρονου μητροκτόνου

Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας Λάμπρος από τη Λάρισα, ο ιερέας που είχε ζήσει δύο προσωπικά δράματα.Ο ιερέας ήταν πατέρας της 52χρονης που σκότωσε ο γιος της τον Μάιο στη Λάρισα, με 25 μαχαιριές.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ο ίδιος είχε χάσει και την μεγάλη του κόρη πριν τρία χρόνια από εγκεφαλικό σε ηλικία 52 ετών και μεγάλωνε τα εγγόνια του.



Ο πατέρας Λάμπρος Ρίνης άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα Δευτέρα (6/10). Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο, Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 11 π.μ. στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου, εντός του Νέου Κοιμητηρίου Λάρισας.

Το χρονικό της μητροκτονίας

Η μητροκτονία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (12/5) στη Λάρισα. Ο 21χρονος, ο οποίος σκότωσε την ίδια του τη μητέρα, μαχαιρώνοντάς την 26 φορές, απέδωσε την αποτρόπαια πράξη του σε έναν καυγά που είχαν, ενώ υποστήριξε ότι το μυαλό του είχε θολώσει αφού είχε καταναλώσει αλκοόλ και καπνίσει ένα τσιγάρο χασίς.

Η σχέση του 21χρονου με τη 52χρονη μητέρα του φαίνεται να ήταν τεταμένη. Σύμφωνα με τα όσα είχε δηλώσει ο δράστης στους αστυνομικούς, οι προστριβές μεταξύ τους είχαν αυξηθεί λόγω της ανεργίας του και της οικονομικής εξάρτησής του από τη μητέρα του. Οι καβγάδες περιστρέφονταν γύρω από την έλλειψη μόνιμης δουλειάς, κάτι που προκάλεσε εκνευρισμό και απογοήτευση στη γυναίκα, η οποία εργαζόταν σε μια τοπική επιχείρηση και υποστήριζε οικονομικά την οικογένεια.

Το πρωί της 12ης Μαΐου 2025, ο δράστης επέστρεψε στο σπίτι του μετά από νυχτερινή διασκέδαση και βρήκε τη μητέρα του ξύπνια, έτοιμη να φύγει για τη δουλειά της. Ξεκίνησε ένας έντονος καυγάς, κατά τη διάρκεια του οποίου η γυναίκα τον κατηγόρησε για τη στάσιμη ζωή του και τον αποκάλεσε «παρτάκια». Όπως είπε ο ίδιος, ο καβγάς αυτός ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, και υπό την επήρεια αλκοόλ και κάνναβης, το μυαλό του θόλωσε. Τότε, άρπαξε ένα μαχαίρι από την κουζίνα και την μαχαίρωσε 26 φορές, κυρίως στην κοιλιά και τον θώρακα.

Η αποκάλυψη του σκανδάλου

Ο ιερέας είχε γίνει γνωστός στο πανελλήνιο τον Νοέμβριο του 1997 για ένα σοβαρό οικονομικό σκάνδαλο στο προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής Τεμπών. Τις αποκαλύψεις είχε κάνει ο ίδιος ο πατέρας Λάμπρος μετά από υπόνοιες που είχε, για την κατάληξη των χρημάτων των πιστών που άφηναν στο παγκάρι του προσκυνήματος και είχε τοποθετήσει κρυφή κάμερα στον ναό, όπου και είχε καταγράψει την κλοπή των χρημάτων από τα τότε μέλη της αρμόδιας επιτροπής του προσκυνήματος.



Στα πλάνα που είχαν δει το «φως» της δημοσιότητας απεικονίζονταν μέλη της επιτροπής να αφαιρούν σε σχεδόν καθημερινή βάση χρήματα από το παγκάρι του προσκυνήματος, τα οποία σύμφωνα με τους τότε υπολογισμούς ανέρχονταν συνολικά στο ποσό των 45 εκατομμυρίων δραχμών.

Τα μέλη της επιτροπής που υπεξαιρούσαν τα χρήματα ήταν ένας υπάλληλος του ΟΣΕ, ένας απόστρατος αξιωματικό του στρατού και δύο ιερείς. Το σκάνδαλο πήρε μεγάλες διαστάσεις, με τις δικαστικές προεκτάσεις της υπόθεσης να διαρκούν μέχρι το 2007.