Λευτέρης Πετρούνιας μετά το Παγκόσμιο: «Κάποιες φορές κερδίζεις, κάποιες φορές χάνεις»

Μπορεί να μην κατόρθωσε να εξασφαλίσει άλλο ένα μετάλλιο, όμως η προσπάθεια του Λευτέρη Πετρούνια στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Τζακάρτα ήταν εξαιρετική και τον έφερε στην 5η θέση με βαθμολογία 14.300.

Ένα μικρό λάθος στην έξοδό του στάθηκε εμπόδιο στην εξασφάλιση μίας θέση στη ζώνη των μεταλλίων. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης με ανάρτηση του στο Instagram μοιράστηκε με το κοινό τις σκέψεις του μετά τη λήξη του αγωνίσματος.

«Κάποιες φορές κερδίζεις και κάποιες φορές μαθαίνεις, έτσι είναι ο Πρωταθλητισμός! Διορθώνουμε ό,τι χρειάζεται τώρα γιατί έχουμε πολύ δουλειά μέχρι το LA2028!

Ευχαριστώ την οικογένειά μου που είναι πάντα δίπλα μου και όσους με στηρίζουν! Προχωράμε δυναμικά», τόνισε ο “Άρχοντας των Κρίκων” στην ανάρτησή του.