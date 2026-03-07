Λευτέρης Πετρούνιας: Κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μπακού

Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον τελικό των κρίκων στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μπακού στο Αζερμπαϊτζάν που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7 Μαρτίου.

Ο «βασιλιάς των κρίκων» επέλεξε να κάνει πρόγραμμα με βαθμό δυσκολίας 5.6 όπως και στον προκριματικό, είχε όμως ελαφρά χαμηλότερη βαθμολογία εκτέλεσης με 8.700β (8.877β στον προκριματικό) με αποτέλεσμα το πρόγραμμά του να πάρει σύνολο 14.300β.

Ούτε όμως οι 14.466β που είχε πάρει στον προκριματικό θα έφταναν για τη νίκη, καθώς ο Ρώσος Ίλια Ζάικα με άψογη εκτέλεση προγράμματος (8.800β) και δυσκολίας 5.7 έφτασε τους 14.600β και έδειξε ότι παρά τα 23 του χρόνια θα είναι ένας από τους πρωταγωνιστές τα επόμενα χρόνια ως σπεσιαλίστας του οργάνου.

Ο 24χρονος Ιάπωνας Κιίτσι Κανέτα ήταν τρίτος με βαθμολογία 14.233β (5.5, 8.733β) και κέρδισε στις λεπτομέρειες τον Αζέρο Νικίτα Σιμόνοφ που είχε τον ίδιο βαθμό δυσκολίας αλλά με ελαφρώς χειρότερη εκτέλεση έμεινε στους 14.133β (5.5, 8.533β).

Ο Πετρούνιας δεν ήταν όμως ο μόνος Έλληνας στους τελικούς, καθώς ο Νίκος Ηλιόπουλος και η Μαγδαληνή Τσιώρη αγωνίστηκαν στους τελικούς του διζύγου και των ασύμμετρων ζυγών αντίστοιχα και κατέκτησαν τις έκτες θέσεις.

Δείτε τα τελικά αποτελέσματα του τελικού: