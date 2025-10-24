Λευτέρης Πετρούνιας: Εκεί θα δείτε τον τελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος κρικών

Ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε για 7η φορά στην καριέρα του σε τελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.

Ο Πετρούνιας θα διεκδικήσει το 20ο μετάλλιο του, και το πέμπτο στο Παγκόσμιο μετά τα τρία χρυσά (2015, 2017, 2018) και το ένα αργυρό (2023). Ο «Άρχοντας των Κρίκων» θα παλέψει για το πολυπόθητο μετάλλιο στις 13/12 και η προσπάθειά του θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Σπορ.

Στον τελικό θα δώσουν επίσης το παρών ο Ντόνελ Ουίτενμπεργκ από τις ΗΠΑ με 14.700 βαθμούς, ο Κινέζος Τσανγκ Μπόενγκ με 14.600 βαθμούς, ο Αντέμ Ασίλ από την Τουρκία με 14.466 βαθμούς, ο Χάρι Χέπγουορθ από τη Μεγάλη Βρετανία με 14.366 βαθμούς, ο Βέλγος Γκλεν Κουίλ με 14.333 βαθμούς και Κάιο Σόουζα από την Βραζιλία με 14.333 βαθμούς.