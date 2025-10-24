Πετρούνιας: Πέμπτος στον κόσμο ο «άρχοντας των κρίκων»

Ακόμη μία μεγάλη εμφάνιση πρόσθεσε στο βιογραφικό του ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος κατέλαβε την 5η θέση στον τελικό των κρίκων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ενόργανης γυμναστικής, που διεξήχθη στην Τζακάρτα.





Ο «άρχοντας των κρίκων» πραγματοποίησε ένα απαιτητικό πρόγραμμα με βαθμό δυσκολίας 5.700, συγκεντρώνοντας 14.300 βαθμούς συνολικά, εκ των οποίων 8.600 στην εκτέλεση. Αν και δεν κατάφερε να προσθέσει ένα ακόμη μετάλλιο στη θρυλική του συλλογή, απέδειξε για ακόμη μια φορά τη συνέπειά του σε κορυφαίο επίπεδο, φτάνοντας για έβδομη φορά σε τελικό παγκοσμίου πρωταθλήματος.



Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Ντόνελ Γουίτενμπεργκ από τις ΗΠΑ με εντυπωσιακή εμφάνιση, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Αντέμ Ασίλ από την Τουρκία, ο οποίος βαθμολογήθηκε με 14.566, ενώ τρίτος τερμάτισε ο Κινέζος Λαν Σινγκγιού με 14.500.





1. Ντόνελ Γουίτενμπεργκ (ΗΠΑ) - 14.700β

2. Αντέμ Ασίλ (Τουρκία) - 14.566β

3. Σινγκγιού Λαν (Κίνα) - 14.500β

4. Μπόενγκ Τσανγκ (Κίνα) - 14.466β

4. Λευτέρης Πετρούνιας (Ελλάδα) - 14.300β

5. Κάιο Σούζα (Βραζιλία) - 14.166β

6. Γκλεν Κουίλ (Βέλγιο) - 13.933β

7. Χάρι Χέπγουορθ (Βρετανία) - 13.366β