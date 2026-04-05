«Χρυσός» ο απίθανος Πετρούνιας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Καΐρου

Ο «Άρχοντας των Κρίκων» το έκανε ξανά, αυτή τη φορά στην Αίγυπτο και το Κάιρο! Ο Λευτέρης Πετρούνιας μεγάλωσε ακόμα περισσότερο την συλλογή του από χρυσά μετάλλια, κατακτώντας ένα ακόμα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Καΐρου!

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Ρίο συγκέντρωσε 14.366 βαθμούς, επίδοση που του χάρισε πανάξια το χρυσό μετάλλιο. Στη 2η θέση ακολούθησε ο Αβετισιάν από την Αρμενία, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Λιού από την Κίνα.

Ο Πετρούνιας εκτέλεσε τρίτος το πρόγραμμα του και έθεσε από νωρίς ψηλά το όριο. Οι υπόλοιποι προσπάθησαν να ξεπεράσουν την εντυπωσιακή του επίδοση, χωρίς να τα καταφέρουν. Αυτό ήταν και το 2ο μετάλλιο του μετά το ασημένιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μπακού τον Μάρτιο.

