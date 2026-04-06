«Χρυσός» Πετρούνιας στο Κάιρο: Η συγκινητική ανάρτηση της Μιλλούση με τις κόρες τους να πανηγυρίζουν

Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Καΐρου, επιστρέφοντας στην κορυφή, όμως η πιο όμορφη στιγμή της ημέρας ήρθε μακριά από τον αγωνιστικό χώρο.

Στο σπίτι του, οι κόρες του παρακολουθούσαν στην τηλεόραση την προσπάθεια του Έλληνα Ολυμπιονίκη και η σύζυγός του, Βασιλική Μιλλούση απαθανάτισε τους πανηγυρισμούς τους. Στο βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, φαίνεται αρχικά η αγωνία τους και στη συνέχεια η εκστατική χαρά που ακολούθησε, όταν επιβεβαιώθηκε πως ο «Άρχοντας των Κρίκων» αναδείχθηκε «χρυσός».

Η αυθόρμητη αντίδραση των παιδιών του σκόρπισε συγκίνηση, υπενθυμίζοντας τη σημασία της υποστήριξης από την οικογένεια. Η Βασιλική Μιλλούση συνόδευσε τη δημοσίευση με τη λεζάντα «Πίσω από κάθε πρωταθλητή υπάρχει μία οικογένεια που τον περιμένει με αγάπη» και ο Λευτέρης Πετρούνιας σχολίασε «Η δύναμή μου».

Ο Πετρούνιας κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, πραγματοποιώντας μυθική εμφάνιση στον τελικό. Ο «Άρχοντας των κρίκων» συγκέντρωσε 14.366 βαθμούς, αφήνοντας πίσω τον Αρτούρ Αβετισιάν από την Αρμενία, που μάζεψε 14.300.

Αυτό ήταν το δεύτερο συνεχόμενο μετάλλιο του Πετρούνια μέσα σε λίγες ημέρες, αφού τον Μάρτιο κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο Μπακού, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση.

Οι εικόνες με την αγωνία και τους πανηγυρισμούς των παιδιών του επιβεβαιώνουν πως πίσω από τις σπουδαιότερες αθλητικές επιτυχίες κρύβονται ιστορίες ανιδιοτελούς αγάπης, καθώς και στιγμές οικογενειακής θαλπωρής και υποστήριξης.