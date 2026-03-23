Leonid Radvinsky: Ποιος ήταν ο ιδρυτής του OnlyFans που πέθανε - Από την Οδησσό στα 6,6 δισ. δολάρια

Ο Leonid Radvinsky, ο Ουκρανο‑Αμερικανός επιχειρηματίας που έγινε γνωστός παγκοσμίως ως ο «κύριος OnlyFans», πέθανε σήμερα 23 Μαρτίου 2026 σε ηλικία 43 ετών, μετά από μακρά μάχη με τον καρκίνο.

Η είδηση του θανάτου επιβεβαιώθηκε από διεθνή πρακτορεία, συμπεριλαμβανομένου του Reuters και του Bloomberg. Η OnlyFans, μια από τις πιο αμφιλεγόμενες και ταυτόχρονα πιο επιδραστικές πλατφόρμες ερωτικού περιεχομένου, άλλαξε τον τρόπο που αμείβονται οι δημιουργοί online περιεχομένου.

Από την Οδησσό στο Σικάγο και την κορυφή του διαδικτύου

Ο Leonid Radvinsky γεννήθηκε το 1982 στην Οδησσό της πάλαι ποτέ Σοβιετικής Ένωσης και μετακόμισε με την οικογένειά του στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν ήταν παιδί. Εκεί μεγάλωσε και τελικά σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Northwestern, απ’ όπου αποφοίτησε το 2002. Οι πρώτες του επιχειρηματικές προσπάθειες ξεκίνησαν ήδη στην εφηβεία, όταν δημιούργησε την πλατφόρμα Cybertania Inc., ένα site που προωθούσε συνδέσμους σε ερωτικό περιεχόμενο μέσω “site referral”, μια πρωτοποριακή για την εποχή του επιχειρηματική δραστηριότητα.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο Radvinsky ανέπτυξε περισσότερους από δέκα ιστότοπους, όπως τα Password Universe, Working Passes και Ultra Passwords, οι οποίοι διαφήμιζαν ότι παρείχαν στους χρήστες «παράνομους» και «χακαρισμένους» κωδικούς πρόσβασης για ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου. Το 2004 ίδρυσε τον ιστότοπο MyFreeCams, μια πλατφόρμα ζωντανού show και webcam ερωτικού περιεχομένου, η οποία του έδωσε την εμπειρία και τους πόρους για μεγαλύτερα σχέδια στον χώρο του διαδικτυακού περιεχομένου.

Η αγοραπωλησία του OnlyFans και η μεταμόρφωση της πλατφόρμας

Το 2018 αποτέλεσε σημείο καμπής για την καριέρα του Radvinsky και για την ίδια την OnlyFans. Εκείνη τη χρονιά, αγόρασε ποσοστό 75% της Fenix International Limited, της εταιρείας που κατείχε και διαχειριζόταν την πλατφόρμα, από τους Βρετανούς ιδρυτές της, Tim και Guy Stokely. Η πλατφόρμα είχε ξεκινήσει αρχικά το 2016 με στόχο να παρέχει έναν χώρο όπου δημιουργοί κάθε είδους θα μπορούσαν να κερδίζουν από το περιεχόμενό τους μέσω συνδρομών. Ωστόσο, υπό τη ιδιοκτησία του Radvinsky, το OnlyFans έγινε ευρέως γνωστό για το περιεχόμενο που φιλοξενούσε, προσελκύοντας εκατομμύρια χρήστες και δημιουργούς από όλο τον κόσμο.

Η ανάπτυξη ήταν ραγδαία: όταν η πανδημία της COVID‑19 επέβαλε lockdown σε πολλές χώρες, η χρήση της πλατφόρμας εκτοξεύτηκε καθώς πλήθος ανθρώπων στράφηκε στο διαδίκτυο για εισόδημα και ψυχαγωγία. Η επιχειρηματική πολιτική του Radvinsky, που επέτρεψε στους δημιουργούς να λαμβάνουν σημαντικό ποσοστό των εσόδων τους, διαμόρφωσε νέες μορφές εργασίας και δημιουργίας εισοδήματος στο ψηφιακό περιβάλλον.

Οικονομική επιτυχία και κριτική

Κατά τη διάρκεια της ιδιοκτησίας του, η OnlyFans έγινε ένας οικονομικός γίγαντας. Τα έσοδα και η αξία της πλατφόρμας αυξήθηκαν με εκθετικό ρυθμό, με ετήσιους τζίρους που ξεπέρασαν τα 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια και τον ίδιο να λαμβάνει τεράστια μερίσματα ως κύριος μέτοχος. Παρά την εμπορική επιτυχία, η πλατφόρμα επικρίθηκε για την παρουσία ερωτικού περιεχομένου και θέματα ασφαλείας και προστασίας ανηλίκων.

Η προσωπική ζωή και η φιλανθρωπία

Παρά την επιχειρηματική του επιτυχία, ο Radvinsky παρέμενε γνωστός για το γεγονός ότι κρατούσε την προσωπική του ζωή μακριά από τη δημοσιότητα με ελάχιστες συνεντεύξεις ή λεπτομέρειες για την οικογένειά του. Δραστηριοποιήθηκε και σε φιλανθρωπικές προσπάθειες, υποστηρίζοντας έργα για την ανακούφιση από κρίσεις, όπως η βοήθεια προς την Ουκρανία με δωρεές μέσω κρυπτονομισμάτων και η χρηματοδότηση για την έρευνα κατά του καρκίνου.

Έχει επίσης αναφερθεί ότι διατηρούσε επενδυτικό κεφάλαιο που υποστήριζε επιχειρηματικά προγράμματα τεχνολογίας, δείχνοντας έναν πιο ευρύ επιχειρηματικό ορίζοντα πέρα από το ερωτικό περιεχόμενο.

Κληρονομιά και το μέλλον του OnlyFans

Η ανακοίνωση για τον θάνατό του τον περιέγραψε ως έναν άνθρωπο που «έφυγε ειρηνικά μετά από μακρά μάχη με τον καρκίνο», και ζήτησε σεβασμό για της οικογένειάς του αυτούς τους δύσκολους καιρούς.

Πλέον, η πλατφόρμα – που έχει ήδη επεκταθεί σε περιεχόμενο πέρα από ενήλικο υλικό – θα προχωρήσει στην επόμενη μέρα της χωρίς τον βασικό της αρχιτέκτονα. Η επιρροή του στον τρόπο που δημιουργοί και απλοί χρήστες αντιλαμβάνονται και δημιουργούν ψηφιακό περιεχόμενο είναι αναμφισβήτητη, ακόμα και αν οι συζητήσεις γύρω από την ηθική συνεχίζονται.