Λέσβος: Συνελήφθη βοσκός που μετέφερε το κοπάδι του σε απαγορευμένη περιοχή λόγω αφθώδους πυρετού

Στη σύλληψη ενός 69χρονου ημεδαπού προχώρησαν οι αστυνομικές Aρχές στη Λέσβο, καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχου διαπιστώθηκε ότι μετέφερε το ποίμνιό του σε περιοχή όπου ισχύουν περιοριστικά μέτρα για τις μετακινήσεις ζώων, λόγω του αφθώδους πυρετού.



Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο 69χρονος εντοπίστηκε σε αγροτική οδό να μεταφέρει περίπου 480 πρόβατα, κατά παράβαση του άρθρου 285 του Ποινικού Κώδικα.



Η περιοχή στην οποία έγινε ο έλεγχος βρίσκεται σε απαγορευμένη ζώνη, βάσει της υπ' αριθ. 31197 από 20 Μαρτίου 2026 απόφασης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Στη συγκεκριμένη ζώνη δεν επιτρέπονται οι μετακινήσεις ζώων για βόσκηση, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 71292 από 19 Μαρτίου 2026 απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.



Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση.

