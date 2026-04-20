Αντίδραση των κτηνοτρόφων στη Λέσβο: Μπλοκάρουν τη σφαγή κοπαδιού με κρούσμα αφθώδους πυρετού

Έντονες αντιδράσεις καταγράφονται στη Λέσβο, καθώς συνεταιρισμοί και αγροτικοί σύλλογοι της περιοχής ζητούν την άμεση αναστολή της πρακτικής σφαγής ολόκληρων κοπαδιών όπου εντοπίζονται κρούσματα αφθώδους πυρετού.

Οι κτηνοτρόφοι ζητούν την υλοποίηση καθολικού προγράμματος εμβολιασμού, καθώς και τη διενέργεια επιδημιολογικής μελέτης από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, προκειμένου να αντιμετωπιστεί συνολικά η νόσος στο νησί.

Σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη σε συνάντηση στην Άντισσα, οι κτηνοτρόφοι προτίθενται να αποτρέψουν τη σφαγή ολόκληρου κοπαδιού στην περιοχή της Φίλιας, όπου έχει εντοπιστεί κρούσμα αφθώδους πυρετού.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, κτηνίατροι και εκπρόσωποι συνεταιρισμών τόνισαν την ανάγκη προσωρινής αναστολής των σφαγών για περίπου δέκα ημέρες, ώστε να πραγματοποιηθούν αιμοληψίες που θα επιτρέψουν την εκπόνηση επιδημιολογικής μελέτης.

Παράλληλα, υπογραμμίστηκε ότι ο μαζικός εμβολιασμός των ζώων αποτελεί πιο αποτελεσματική λύση από τις μαζικές σφαγές.

Ήδη κάτοικοι περιοχών με έντονη κτηνοτροφική δραστηριότητα έχουν προχωρήσει σε αποκλεισμούς, εμποδίζοντας τη διαδικασία σφαγών και επιτρέποντας μόνο τη διενέργεια αιμοληψιών για διαγνωστικούς σκοπούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ