Σχοινάς: Θετική εξέλιξη το άνοιγμα του λιμανιού Μυτιλήνης - Έληξε η κατάληψη

Στο άνοιγμα του λιμανιού της Μυτιλήνης αναφέρθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, στο πλαίσιο της εναρκτήριας συνάντησης για τη διαβούλευση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2028-2034, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Σχεδίου «Εθνικής και Περιφερειακής Εταιρικής Σχέσης».

«Θετική εξέλιξη» με έμφαση στη συνεργασία

Ο υπουργός χαρακτήρισε θετική την αποκατάσταση της λειτουργίας του λιμανιού, σημειώνοντας ότι αποτελεί ένδειξη πως η αποκλιμάκωση μπορεί να επιτευχθεί μέσα από συνεννόηση και κοινή προσπάθεια.

Παράλληλα, τόνισε ότι η κατάσταση στη Λέσβο παραμένει απαιτητική, κάνοντας λόγο για «μεγάλη και συντεταγμένη μάχη» που βρίσκεται σε εξέλιξη, με την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων και δυνάμεων.

Ο κ. Σχοινάς υπογράμμισε την ανάγκη συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, επισημαίνοντας ότι σε περιόδους κρίσης δεν υπάρχουν περιθώρια για εντάσεις ή κινήσεις που δεν συμβάλλουν στην επίλυση των προβλημάτων.

Όπως ανέφερε, μόνο μέσα από συντονισμένες ενέργειες μπορεί να διαμορφωθεί κοινός τόπος για την αντιμετώπιση σύνθετων ζητημάτων.

Έληξε η κατάληψη στο λιμάνι της Μυτιλήνης

Λίγο μετά την άφιξη του πλοίου «Νήσος Χίος» από Πειραιά – Χίο – Μυτιλήνη, έληξε το πρωί της Τρίτης 21 Απριλίου η κατάληψη της χερσαίας ζώνης του επιβατικού λιμανιού.

Με παρέμβαση του Λιμενάρχη Μυτιλήνης και του Αστυνομικού Διευθυντή Λέσβου, ζητήθηκε από μικρή ομάδα κτηνοτρόφων που βρισκόταν στο σημείο να αποχωρήσει, καθώς ο αριθμός των διαμαρτυρομένων δεν δικαιολογούσε την κατάληψη του χώρου.

Μετά την αποχώρησή τους, ξεκίνησε άμεσα η εκφόρτωση των φορτηγών με εμπορεύματα που βρίσκονταν στο πλοίο, με αποτέλεσμα να αποκατασταθεί η τροφοδοσία της αγοράς και η ομαλή λειτουργία του λιμανιού.