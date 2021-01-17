Πρώτη η Μαυραγάνη στο OPEN το Σάββατο 16 Ιανουαρίου. Τελευταίος και καταϊδρωμένος σε τηλεθέαση ο Αυτιάς στον ΣΚΑΪ με την διαφορά να ξεπερνάει το double score, που λέμε στην μπασκετική ορολογία.

  1. Open, Beyond TV, Τώρα Ό,τι Συμβαίνει, 20,9%, 19%
  2. Ant1, Πρωινοί Τύποι, 12,8%, 10,2%
  3. Mega, MEGA Σαββατοκύριακο, 9,7%, 8,4%
  4. ΕΡΤ1, ΕΡΤ Σαββατοκύριακο, 7,4%, 13,5%
  5. ΣΚΑΪ, Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά, 6,1% 18,2%

Μετρήσεις τηλεθέασης

EARLY MORNING
ΔΥΝΑΜΙΚΟΣΥΝΟΛΟ
Open Beyond TVΤΩΡΑ Ο,ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ20,9%19%
Ant1ΠΡΩΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ12,8%10,2%
MegaMEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ9,7%8,4%
ΕΡΤ1ΕΡΤ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ7,4%13,5%
ΣΚΑΪΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΥΤΙΑ6,1%18,2%
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΣΥΝΟΛΟ
AlphaΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ27,2%27,9%
AlphaΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΗΣ ΖΩΗΣ14,7%12,1%
Open Beyond TVΕΛΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ12%10,1%
Ant1ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ7,9%6,5%
ΣΚΑΪΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΠΑΡΕΑ7,7%15%
ΕΡΤ1ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ4,6%7%
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΣΥΝΟΛΟ
AlphaΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ!16,1%18,5%
Ant1ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ11%9,4%
Open Beyond TVOPEN SPORT10,8%9,7%
ΣΚΑΪDOT.10,2%11,9%
MegaMEGA STAR6,6%5,9%
StarSTARS SYSTEM5,9%5,8%
Open Beyond TVΑΝΝΙΤΑ ΚΟΙΤΑ5,8%6,4%
ΕΡΤ1ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΟΔΑΣ2,7%3,9%
ΕΡΤ1ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ1,3%4,1%
ΕΡΤ1ΕΠΤΑ1,3%4,1%
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΣΥΝΟΛΟ
AlphaKITCHEN LAB17,9%23,1%
ΣΚΑΪΟ ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ14,5%16,4%
ΣΚΑΪHAPPY TRAVELLER14,5%15,2%
MegaSUPERMARKET SWEEP5,5%4,4%
MegaROOMIES4,1%3,7%
ΕΡΤ1Η ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ2,4%6,3%
ΕΡΤ1ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ1,9%2,8%
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΣΥΝΟΛΟ
ΣΚΑΪΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ17,5%24%
AlphaΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ16,7%20,1%
StarSTAR NEWS14,7%11,2%
Ant1ANT1 NEWS11,7%12,3%
Open Beyond TVOPEN NEWS6,7%8,8%
MegaΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ6,3%7,4%
ΕΡΤ1ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ3,2%5,1%
PRIME TIME
ΔΥΝΑΜΙΚΟΣΥΝΟΛΟ
ΣΚΑΪΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ!16,6%20%
Ant1ΤΑΞΙ11,7%10,5%
ΕΡΤ1ΣΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΛΕΜΕ ΝΑΙ3,8%8%
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