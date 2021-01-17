Πρώτη η Μαυραγάνη στο OPEN το Σάββατο 16 Ιανουαρίου. Τελευταίος και καταϊδρωμένος σε τηλεθέαση ο Αυτιάς στον ΣΚΑΪ με την διαφορά να ξεπερνάει το double score, που λέμε στην μπασκετική ορολογία.
- Open, Beyond TV, Τώρα Ό,τι Συμβαίνει, 20,9%, 19%
- Ant1, Πρωινοί Τύποι, 12,8%, 10,2%
- Mega, MEGA Σαββατοκύριακο, 9,7%, 8,4%
- ΕΡΤ1, ΕΡΤ Σαββατοκύριακο, 7,4%, 13,5%
- ΣΚΑΪ, Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά, 6,1% 18,2%
Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
|ΔΥΝΑΜΙΚΟ
|ΣΥΝΟΛΟ
|ΤΩΡΑ Ο,ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ
|20,9%
|19%
|ΠΡΩΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ
|12,8%
|10,2%
|MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
|9,7%
|8,4%
|ΕΡΤ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
|7,4%
|13,5%
|ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΥΤΙΑ
|6,1%
|18,2%
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|ΔΥΝΑΜΙΚΟ
|ΣΥΝΟΛΟ
|ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ
|27,2%
|27,9%
|ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΗΣ ΖΩΗΣ
|14,7%
|12,1%
|ΕΛΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ
|12%
|10,1%
|ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ
|7,9%
|6,5%
|ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΠΑΡΕΑ
|7,7%
|15%
|ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ
|4,6%
|7%
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|ΔΥΝΑΜΙΚΟ
|ΣΥΝΟΛΟ
|ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ!
|16,1%
|18,5%
|ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ
|11%
|9,4%
|OPEN SPORT
|10,8%
|9,7%
|DOT.
|10,2%
|11,9%
|MEGA STAR
|6,6%
|5,9%
|STARS SYSTEM
|5,9%
|5,8%
|ΑΝΝΙΤΑ ΚΟΙΤΑ
|5,8%
|6,4%
|ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΟΔΑΣ
|2,7%
|3,9%
|ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
|1,3%
|4,1%
|ΕΠΤΑ
|1,3%
|4,1%
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
|ΔΥΝΑΜΙΚΟ
|ΣΥΝΟΛΟ
|KITCHEN LAB
|17,9%
|23,1%
|Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ
|14,5%
|16,4%
|HAPPY TRAVELLER
|14,5%
|15,2%
|SUPERMARKET SWEEP
|5,5%
|4,4%
|ROOMIES
|4,1%
|3,7%
|Η ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ
|2,4%
|6,3%
|ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
|1,9%
|2,8%
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
|ΔΥΝΑΜΙΚΟ
|ΣΥΝΟΛΟ
|ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ
|17,5%
|24%
|ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
|16,7%
|20,1%
|STAR NEWS
|14,7%
|11,2%
|ANT1 NEWS
|11,7%
|12,3%
|OPEN NEWS
|6,7%
|8,8%
|ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
|6,3%
|7,4%
|ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
|3,2%
|5,1%
PRIME TIME
|ΔΥΝΑΜΙΚΟ
|ΣΥΝΟΛΟ
|ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ!
|16,6%
|20%
|ΤΑΞΙ
|11,7%
|10,5%
|ΣΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΛΕΜΕ ΝΑΙ
|3,8%
|8%
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