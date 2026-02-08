Λιγότερες λέξεις, πιο «φτωχή» σκέψη - Η Gen Z σε γλωσσικό αδιέξοδο

Η Gen Z δεν είναι απλώς εφευρετική με τη γλώσσα. Τη στραγγίζει. Από το περσινό «slay» μέχρι το φετινό «cooked», ένα λεξιλόγιο λίγων λέξεων ανακυκλώνεται μανιωδώς, βαφτίζοντας κάθε επιτυχία ή αποτυχία με έναν όρο που ακούγεται trendy αλλά λέει ελάχιστα. Και όχι, το πρόβλημα δεν είναι η αργκό. Είναι η φτώχεια που κρύβεται πίσω της.

Η αργκό υπήρχε πάντα, όπως αναφέρει δημοσίευμα του theteenmagazine.com. Οι χίπστερ έλεγαν rad, οι millennials έκοβαν λέξεις στη μέση (totes, perf) και κανείς δεν κατέρρευσε γλωσσικά. Η διαφορά σήμερα είναι ότι η χαλαρότητα δεν μένει στην παρέα ή στο TikTok. Έχει περάσει στις εργασίες, στα emails, ακόμα και στον δημόσιο λόγο. Εκεί όπου η σαφήνεια και η ακρίβεια δεν είναι προαιρετικές.

Το αποτέλεσμα; Νέοι που δυσκολεύονται να γράψουν μια παράγραφο χωρίς γενικότητες, χωρίς viral εκφράσεις που λειτουργούν σαν γλωσσικό... fast food: χορταίνουν στιγμιαία, αλλά δεν θρέφουν τη σκέψη.

Σαν να μην έφτανε αυτό, ήρθε και η γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη να αποτελειώσει την άσκηση. Όταν ένα κείμενο παράγεται σε δευτερόλεπτα, γιατί να παιδευτεί κανείς με σύνθετες προτάσεις, με επιχειρήματα, με λεξιλόγιο; Η ευκολία βαφτίζεται εξέλιξη, αλλά συχνά λειτουργεί ως συντόμευση προς την πνευματική τεμπελιά.

Ο Τζορτζ Όργουελ είχε προειδοποιήσει με ξεκάθαρο τρόπο: «Αν η σκέψη διαφθείρει τη γλώσσα, η γλώσσα μπορεί επίσης να διαφθείρει τη σκέψη».

Σήμερα βλέπουμε ακριβώς αυτό. Όταν οι λέξεις λιγοστεύουν, λιγοστεύουν και οι ιδέες.

Πώς αντιστρέφεται η... ζημιά

1. Διάβασμα, διάβασμα και διάβασμα

Όχι μόνο αποσπάσματα και trends. Κλασική λογοτεχνία, δύσκολα κείμενα, συγγραφείς που απαιτούν προσοχή. Αν ένα βιβλίο δεν σας κουράζει λίγο, μάλλον δεν σας εξελίσσει.

2. Στοπ στις λέξεις... δεκανίκια

Το like, το «φάση», το «κυριολεκτικά» είναι δεκανίκια. Αν τα περιορίσει κανείς θα αναγκαστεί να σκεφτεί τι πραγματικά θέλει να πείτε. Αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο.

3. Λέξεις με βάρος

Αντί για αόριστα κομπλιμέντα και viral ατάκες, το να διαλέγει κανείς λέξεις που σημαίνουν κάτι συγκεκριμένο, αναπτύσσουν την σκέψη. Η ακρίβεια δεν είναι ελιτισμός, είναι σεβασμός στη σκέψη.

Η γλώσσα δεν καταστρέφεται από τη νεολαία. Καταστρέφεται όταν τη συνηθίζουμε φτωχή και τη βαφτίζουμε αυθεντική. Αν θέλουμε ουσιαστικό λόγο, πρέπει να τον απαιτήσουμε, πρώτα από τον εαυτό μας. Και ναι, αυτό σημαίνει λιγότερο cooked και περισσότερη σκέψη.