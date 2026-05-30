Λίβερπουλ: Το ξανασκέφτεται ο Σαλάχ μετά την απομάκρυνση του Άρνε Σλοτ
Ο Σλοτ θα αποτελέσει παρελθόν από τη Λίβερπουλ με τον «Φαραώ» να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να σκέφτεται τη παραμονή του.
Ραγδαίες φαίνεται πως είναι οι εξελίξεις στη Λίβερπουλ μετά την αποχώρηση του Άρνε Σλοτ από τον πάγκο της ομάδας, καθώς ήδη το κλίμα στο εσωτερικό των «Reds» αρχίζει να διαμορφώνεται εκ νέου ενόψει της επόμενης ημέρας.
Ο Μοχάμεντ Σαλάχ σύμφωνα με το «diariosport», παρακολουθώντας τις εξελίξεις, θα ήθελε να κάνει μία τελευταία συνάντηση με τη διοίκηση γιατί από ότι φαίνεται θέλει να μείνει στην ομάδα της «καρδιάς» του και ο Σλοτ αποτελούσε εμπόδιο.
Ο 33χρονος επιθετικός που αποτέλεσε την κύρια κινητήρια δύναμη πίσω από την αρχική κατάκτηση του τίτλου από τον Σλοτ, ουσιαστικά οδηγήθηκε στην έξοδο μετά την πλήρη κατάρρευση της σχέσης τους στη δεύτερη σεζόν. Με τον Σλοτ πλέον να απομακρύνεται αμέσως μετά την αποχώρηση του Σαλάχ, ο ίδιος φαίνεται τελικά να κερδίζει τη «μάχη εξουσίας» στο Άνφιλντ, αναγκάζοντας τη διοίκηση να πατήσει reset ενόψει της νέας σεζόν.