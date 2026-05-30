Λίβερπουλ: Το ξανασκέφτεται ο Σαλάχ μετά την απομάκρυνση του Άρνε Σλοτ

Ραγδαίες φαίνεται πως είναι οι εξελίξεις στη Λίβερπουλ μετά την αποχώρηση του Άρνε Σλοτ από τον πάγκο της ομάδας, καθώς ήδη το κλίμα στο εσωτερικό των «Reds» αρχίζει να διαμορφώνεται εκ νέου ενόψει της επόμενης ημέρας.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ σύμφωνα με το «diariosport», παρακολουθώντας τις εξελίξεις, θα ήθελε να κάνει μία τελευταία συνάντηση με τη διοίκηση γιατί από ότι φαίνεται θέλει να μείνει στην ομάδα της «καρδιάς» του και ο Σλοτ αποτελούσε εμπόδιο.

🚨𝗡𝗘𝗪: Mo Salah has called his agent for an urgent meeting, following the Arne Slot news.



He wants to continue playing for Liverpool after Slots sacking.



(@diariosport) pic.twitter.com/A17rsZb2IZ — 𝐎𝐥𝐝 𝐓𝐫𝐚𝐟𝐟𝐨𝐫𝐝 𝐏𝐚𝐩𝐞𝐫𝐬 (@OTPapers_) May 30, 2026

Ο 33χρονος επιθετικός που αποτέλεσε την κύρια κινητήρια δύναμη πίσω από την αρχική κατάκτηση του τίτλου από τον Σλοτ, ουσιαστικά οδηγήθηκε στην έξοδο μετά την πλήρη κατάρρευση της σχέσης τους στη δεύτερη σεζόν. Με τον Σλοτ πλέον να απομακρύνεται αμέσως μετά την αποχώρηση του Σαλάχ, ο ίδιος φαίνεται τελικά να κερδίζει τη «μάχη εξουσίας» στο Άνφιλντ, αναγκάζοντας τη διοίκηση να πατήσει reset ενόψει της νέας σεζόν.