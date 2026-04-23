Μάγδα Τσαγγάνη: «Χειρουργήθηκα αλλά δεν έχω χρήματα για να πάω σε δομή αποκατάστασης»

Η Μάγδα Τσαγγάνη έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μίλησε για την περιπέτεια υγείας που είχε και για το κέντρο αποκατάστασης που χρειάζεται να πάει, όμως η οικονομική της κατάσταση δεν της το επιτρέπει.

«Ήμουν στην Αίγινα. Το έπαθα Μεγάλη Πέμπτη. Είδαν ότι ήταν σοβαρή η κατάσταση και έπρεπε οπωσδήποτε να έρθω Αθήνα-Πειραιά να εγχειριστώ. Οι εξετάσεις έδειξαν κάταγμα ισχίου. Χειρουργήθηκα από έναν υπέροχο γιατρό τη Δευτέρα του Πάσχα και ο γιατρός αυτός ήταν στην Αίγινα. Αν είναι δυνατόν. Όποιος θέλει το πιστεύει, όποιος θέλει όχι» είπε αρχικά.

Και παραδέχθηκε: «Πρέπει να πάω σε δομή αποκατάστασης για έναν μήνα, αλλά δεν έχω τα χρήματα αυτά τα περισσευούμενα να τα δώσω για έναν μήνα. Σηκώνομαι με το πι, έχω αρχίσει και περπατάω, αλλά πρέπει να ξαπλώνω κιόλας. Δεν γίνεται όλη μέρα να είμαι με το πι».