Μάγδα Τσαγγάνη: «Νομίζω ότι ζω στην κόλαση» - Το θαύμα του Αγίου Νεκταρίου

Η Μάγδα Τσαγγάνη είχε ένα ατύχημα τη Μεγάλη Πέμπτη στο σπίτι της στην Αίγινα όταν ξαφνικά γλίστρησε, έπεσε κάτω, χτύπησε στο πόδι και χρειάστηκε να χειρουργηθεί. «Είχαμε πάει στην Αίγινα από την Κυριακή των Βαΐων. Τη Μεγάλη Πέμπτη το απογευματάκι, πήγα να πάρω ένα μαντηλάκι για να πλύνουμε τον γατούλη μας. Τα πλακάκια κάτω γλιστρούσαν πάρα πολύ και υπήρχαν και δύο καλώδια της τηλεόρασης. Πώς σαβουριάστηκα δεν το πήρα είδηση!», είπε στην εκπομπή «Το πρωινό».

«Πονάω πάρα πολύ»

«Πάμε κατευθείαν στο Κέντρο Υγείας με το καροτσάκι. Δεν μπορούσα να περπατήσω και μου βγάζουν ακτινογραφία. Ήταν κάταγμα στον δεξιό μηρό, κοντά στο ισχίο και έφυγα και με περίμενε το νοσοκομειακό του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας. Χειρουργήθηκα, πήγαν όλα καλά.

Ενώ δεν κουνούσα κάτω το πόδι μου, τώρα το κουνάω από την πρώτη μέρα, ποια πρώτη μέρα, από τις πρώτες ώρες. Κάνω εξετάσεις και κόντρα εξετάσεις. Πονάω πάρα πολύ. Μου δίνουν παυσίπονα. Αποφεύγω να σηκώνομαι. Μου κάνουν και αντιπηκτικές ενέσεις. Νομίζω ότι ζω στην κόλαση».

«Έχουμε τον Άγιο Νεκτάριο σαν δικό μας άνθρωπο»

«Δεν έβρισκαν μία – δύο φλέβες και κάποια στιγμή λέω Άγιε Νεκτάριε ελέησον με. Τακ, η φλέβα έτοιμη. Ο άλλος μπορεί να πει σύμπτωση… Εμείς που κρατάμε από την Αίγινα μας βοηθάει, τον έχουμε παντού. Στις τσάντες μας, στα σπίτια μας, παντού εικόνες του Αγίου Νεκταρίου. Τον έχουμε σαν δικό μας άνθρωπο».