Στράτος Τζώρτζογλου: «Δεν με αφορά τι γράφτηκε για τα unfollow με τη Σοφία Μαριόλα»

Ο Στράτος Τζώρτζογλου άνοιξε το νέο του σπίτι στα Βριλήσσια για την κάμερα της εκπομπής «Happy day» και εκεί ανάμεσα σε κούτες και πράγματα που πρέπει να τακτοποιηθούν μίλησε για το νέο κεφάλαιο που ξεκίνησε στη ζωή του, αλλά και τα unfollow που έκαναν στα social media με την πρώην γυναίκα του, Σοφία Μαριόλα.

«Η μετακόμιση δεν αλλάζει την ψυχολογία σου αν κουβαλάς σκέψεις που φέρνουν μιζέρια. Θέλει κάθε μέρα να αναγεννάσαι. Μην έχεις ανάγκη τίποτα, μόνο τον Θεό! Κάθε εικόνα που έχω έχει και μία ιστορία που θέλει να γραφτεί βιβλίο από μένα και θα το κάνω γιατί τις συνοδεύει ένα θαύμα».

«Είμαι ερωτευμένος και με το τέλος της ζωής»

«Κάθε μέρα είναι και μια νέα αρχή. Η μοναχικότητα, αν δεν μπουν αρνητικές σκέψεις, γίνεται μοναξιά. Μοναξιά μπορεί να έχεις και σε έναν γάμο. Μου λείπει πολύ ο γιος μου που είναι στην Αμερική. Είμαι ζωντανός άνθρωπος, ανοιχτός στον έρωτα και μπορώ να ερωτεύομαι. Είμαι ερωτευμένος με τη ζωή και με το τέλος της ζωής, με το πως θα πεθάνει κανείς. Όλοι μας ξέρουμε ότι θα φύγουμε. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει πάει στο κοιμητήριο και δεν έχει θαφτεί».

«Θέλεις να μάθεις τα μυστικά της καρδιάς μου;»

Ο Τζώρτζογλου αναφέρθηκε και στο unfollow που έκαναν ο ένας στον άλλον με τη Μαριόλα, αλλά δεν αποκάλυψε ποιος προέβη πρώτος σε αυτή την πράξη. «Τι θες να μάθεις τώρα γι’ αυτό; Θέλεις να μάθεις τα μυστικά της καρδιάς μου; Δεν με αφορά τι γράφτηκε για το unfollow στη Σοφία Μαριόλα».