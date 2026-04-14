Ιωάννης Παπαζήσης: «Δεν θεωρώ ότι είμαι καλός μπαμπάς»

Ο Ιωάννης Παπαζήσης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Happy day» και αφού έκρινε τον εαυτό του ως μπαμπά, αναφέρθηκε στην πρώην σύντροφό του, Βανέσα Αδαμοπούλου, ενώ αποκάλυψε και αυτό που τον προβληματίζει περισσότερο στη δουλειά του. «Δεν θεωρώ ότι είμαι καλός μπαμπάς. Με την πρώην σύζυγό μου δεν έχουμε κάνει κάτι για το οποίο είμαστε τόσο περήφανοι γι’ αυτό. Ήμασταν άνθρωποι που δεν μαλώνουν και απλά έχουμε μια όμορφη σχέση. Μην κρίνουμε κάτι καλό, κρίνοντάς το από το κακό. Συνέβη κάτι το οποίο θεωρούμε ότι είναι υγιές».

«Έχω αγωνία στο να βρίσκομαι παρών σε αυτό που κάνω»

«Είμαι ένας πατέρας που βρίσκομαι εκεί, αλλά το αν θα είσαι καλός όχι μόνο ως πατέρας, αλλά γενικότερα ως ηθοποιός, ως συνάνθρωπος, ως φίλος θα κριθεί μάλλον από τους άλλους. Δεν έχω καμία αγωνία για το εάν θα είμαι καλός στους ρόλους που αναλαμβάνω. Έχω αγωνία στο να βρίσκομαι παρών σε αυτό που κάνω. Έχω αγωνία στο να βρίσκομαι ενεργός στη δουλειά μου, στη ζωή μου και να ξέρω ότι ήμουν εκεί επειδή το ήθελα εγώ και έδωσα αυτό που μπορούσα να δώσω.

Η κριτική για το εάν είμαι καλός με αφορά ως ένα επίπεδο περισσότερο στη δουλειά μου. Είμαι σε φάση που αναδημιουργώ τα πράγματα μέσα μου. Για μένα ο μεγαλύτερος προβληματισμός είναι και να μην φύγεις από τον στόχο που είχες σε αυτή την τέχνη που έχεις αναλάβει, αλλά και να μπορέσεις να μεταμορφώσεις την τέχνη σε αυτό που ονειρεύτηκες».