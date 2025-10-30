Ιωάννης Παπαζήσης: «Χωρίς τον γιο μου δεν θέλω να ζω σε αυτόν τον κόσμο»

Ο Ιωάννης Παπαζήσης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μίλησε για τον γιο του που είναι όλη του η ζωή, αλλά και για την πρώην γυναίκα του, τη Βανέσα Αδαμοπούλου που έφτιαξε αυτή την οικογένεια με ωριμότητα και αγάπη. «Ο γιος μου τώρα έχει κλείσει τα δέκα και πηγαίνει στα έντεκα. Άλλαξε τα πάντα στη ζωή μου. Έγινα πραγματικά ένας πιο ολοκληρωμένος άνθρωπος, μια πιο ολοκληρωμένη οντότητα. Βίωσα συναισθήματα τα οποία συνειδητοποίησα ότι ολοκλήρωσαν εμένα.

«Με ολοκληρώνει από παντού»

Η τύχη που έχεις με το να κάνεις ένα παιδί δεν είναι μόνο ότι ολοκληρώνεσαι εσύ ως άνθρωπος, ολοκληρώνεσαι θεωρώ και το πώς αντιμετωπίζεις και γενικότερα πλέον τον κόσμο. Δεν θα ξεχάσω τώρα που ερχόμουν πετάχτηκε ένα παιδί με μηχανάκι μπροστά μου, μάλλον από κόκκινο. Όλη η ένταση της στιγμής ήταν πραγματικά πολύ έντονη για μένα γιατί μπορεί να μπλέξεις ανά πάσα στιγμή και να κάνεις κάτι τόσο πολύ κακό. Απευθείας όμως η σκέψη που λειτούργησε μέσα μου είναι ότι αυτό το παιδί είναι για κάποιον ο Ιάσονας, όπως είναι ο δικός μου. Κι εκεί αλλάζουν τα πάντα.

Αυτό αλλάζει πολύ την καθημερινότητα σου και τον κόσμο. Πράγματα τα οποία δεν μπορούσα να τα αντιμετωπίσω πριν πλέον τα αντιμετωπίζω για αυτόν. Με ολοκληρώνει από παντού. Ίσως παρά είμαι και ευαίσθητος πατέρας, αλλά για μένα δεν υπάρχει ζωή χωρίς τον Ιάσονα. Είναι αυτά που τα καλά και τα άσχημα που σκεφτόμαστε πολλές φορές, αλλά εγώ χωρίς τον Ιάσονα δεν θα θέλω να ζω σε αυτόν τον κόσμο».

«Έχω στερηθεί πάρα πολλά για το παιδί μου»

Ο Παπαζήσης μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τη Βανέσα Αδαμοπούλου. «Όλο αυτό το φίλω στη Βανέσα, στην πρώην σύζυγό μου. Θα της το “δίνω” μέχρι να φύγω από αυτή τη ζωή. Είναι ο άνθρωπος που έχει φτιάξει αυτή την οικογένεια και την κρατάει με τόση ωριμότητα και με τόση αγάπη. Οι σχέσεις είναι καλύτερες από ποτέ.

Η ψυχική υγεία του παιδιού είναι πιο σημαντική από τη σχέση που έχεις με τη γυναίκα σου. Δηλαδή, αυτό είναι το ζητούμενο που πρέπει να βρεις. Να καταλάβεις ότι ένα παιδί είναι πιο σημαντικό από αυτό που συμβαίνει πλέον σε εσένα με τη σύντροφό σου. Έχω στερηθεί πάρα πολλά για το παιδί μου. Κυρίως όμως, πράγματα υλικά, ελεύθερο χρόνο. Στερήθηκα πράγματα δικά μου, τα οποία έκανα πριν πολύ έντονα. Αλλά γενικώς έχει “κλείσει” η ζωή μου πάνω σε αυτό. Πλέον είναι αυτό, είναι ο Ιάσονας».