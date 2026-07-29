Μάγεψε το «Φεγγάρι του Κόκκινου Ελαφιού» - Εντυπωσιακές εικόνες

Το πιο λαμπρό φεγγάρι του Ιουλίου έκανε την εμφάνισή του το βράδυ της Τετάρτης (29/7), προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα σε όσους σήκωσαν το βλέμμα τους στον ουρανό. Η Πανσέληνος, γνωστή διεθνώς ως Buck Moon, θα φτάσει στη μέγιστη φωτεινότητά της στις 03:30 τα ξημερώματα της Πέμπτης 30 Ιουλίου.

ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΣΤΗ ΚΕΡΚΥΡΑ (ΦΩΤΟ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Για την καλύτερη θέα, οι παρατηρητές μπορούν να κοιτάξουν προς τον νοτιοανατολικό ορίζοντα λίγο μετά τη δύση του ηλίου, όταν το φεγγάρι ανατέλλει ολόγιομο και εντυπωσιάζει με το μέγεθος και τη λάμψη του.

ΦΩΤΟ: INTIME NEWS / © Intime p.a.

Από πού προέρχεται η ονομασία «Buck Moon»

Η ονομασία έχει τις ρίζες της στις παραδόσεις των αυτόχθονων λαών της Βόρειας Αμερικής και σχετίζεται με τον φυσικό κύκλο ζωής των αρσενικών ελαφιών. Κάθε Ιούλιο, τα νέα κέρατά τους αρχίζουν να αναπτύσσονται και καλύπτονται από ένα μαλακό, βελούδινο δέρμα που τα προστατεύει μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάπτυξή τους.

Εξαιτίας αυτού του φυσικού φαινομένου, η Πανσέληνος του μήνα έγινε γνωστή ως «Buck Moon» ή «Φεγγάρι του Κόκκινου Ελαφιού», μια ονομασία που διατηρείται μέχρι σήμερα.

ΦΩΤΟ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Οι διαφορετικές ονομασίες της Πανσελήνου του Ιουλίου

Ανάλογα με την περιοχή και την παράδοση, η Πανσέληνος του Ιουλίου έχει λάβει και άλλες ονομασίες, εμπνευσμένες από τη φύση και τις καλλιέργειες της εποχής.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν το «Salmon Moon», που συνδέεται με την επιστροφή των σολομών στα ποτάμια, το «Feather Moulting Moon», που παραπέμπει στην περίοδο αλλαγής πτερώματος των πουλιών, αλλά και το «Φεγγάρι των Μούρων», το «Φεγγάρι των Σμέουρων» και το «Φεγγάρι του Ώριμου Καλαμποκιού», ονομασίες που αντικατοπτρίζουν την εποχή της συγκομιδής.

Η ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2026 ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ (EUROKINISSI)

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά φεγγάρια του καλοκαιριού

Η Πανσέληνος του Ιουλίου αποτελεί κάθε χρόνο ένα από τα πιο αγαπημένα αστρονομικά φαινόμενα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον τόσο των φίλων της αστρονομίας όσο και όσων απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές βραδιές κάτω από τον έναστρο ουρανό.

Με τον καλοκαιρινό ουρανό καθαρό στις περισσότερες περιοχές και τις υψηλές θερμοκρασίες να ευνοούν τις βραδινές εξορμήσεις, το Buck Moon προσφέρει ακόμη μία ευκαιρία για μια ξεχωριστή εμπειρία παρατήρησης, συνδυάζοντας την ομορφιά του φυσικού φαινομένου με την ιστορία και τους συμβολισμούς που το συνοδεύουν.