«Μαϊμού» πτυχία και φοροδιαφυγή-μαμούθ: Η ΑΑΔΕ ξεσκεπάζει κύκλωμα σε έξι εκπαιδευτήρια

Μια καλοστημένη επιχείρηση εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών, που αναζητούσαν εφόδια για την αγορά εργασίας, έφεραν στο φως οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ.

Η αποκάλυψη αφορά έξι εκπαιδευτήρια που δραστηριοποιούνταν στην εκπαίδευση ενηλίκων, τα οποία, αντί για αναγνωρισμένη γνώση, μοίραζαν «μαϊμού» πτυχία και πιστοποιητικά χωρίς καμία απολύτως εγκυρότητα.

Το χρονικό της αποκάλυψης

Η αντίστροφη μέτρηση για το κύκλωμα ξεκίνησε μετά από εισαγγελική παραγγελία, η οποία οδήγησε τους ελεγκτές σε συντονισμένες εφόδους στους νομούς Αττικής, Χανίων και Ιωαννίνων.

Οι υποψίες επιβεβαιώθηκαν από την αρμόδια Υπηρεσία Πιστοποίησης του Υπουργείου Παιδείας, η οποία αμφισβήτησε επίσημα την εγκυρότητα των τίτλων σπουδών που εξέδιδαν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Κέρδη εκατομμυρίων από την απάτη

Η δραστηριότητα του κυκλώματος δεν ήταν μόνο παράνομη ως προς το εκπαιδευτικό αντικείμενο, αλλά και εξαιρετικά προσοδοφόρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ:

Τα παράνομα κέρδη από την έκδοση των μη πιστοποιημένων τίτλων ανήλθαν σε 3,2 εκατ. ευρώ για την περίοδο από το 2024 έως και την ημέρα του ελέγχου.

Η απάτη συνοδευόταν από εκτεταμένη φοροδιαφυγή, καθώς διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις από το 2020 μέχρι σήμερα. Εκδόθηκαν περισσότερα από 10.000 φορολογικά στοιχεία με ανακριβή ποσά, με στόχο την απόκρυψη εσόδων και τη μη απόδοση ΦΠΑ, προκαλώντας ζημιά 1,8 εκατ. ευρώ στο δημόσιο ταμείο.

Συλλήψεις και κακουργηματικές διώξεις

Η επιχείρηση κορυφώθηκε με τη σύλληψη έξι ατόμων, που ήταν διαχειριστές και υπεύθυνοι των εκπαιδευτηρίων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις δικαστικές αρχές με τη διαδικασία του αυτοφώρου, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες για κακουργηματική απάτη και φοροδιαφυγή.