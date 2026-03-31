ΑΑΔΕ: Φορολογικός «σύμβουλος» για επενδυτές με το αζημίωτο - Αμοιβή έως 50.000 ευρώ

Τη δυνατότητα σε επενδυτές, τόσο φυσικά πρόσωπα όσο και επιχειρήσεις, να λαμβάνουν δεσμευτικές οδηγίες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την εφαρμογή της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας προβλέπει νέα διάταξη σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνεται έναντι συγκεκριμένου αντιτίμου, ενισχύοντας τη φορολογική ασφάλεια των επενδυτικών κινήσεων.

Το κόστος και η διαδικασία των αιτήσεων

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν σχετική αίτηση ζητώντας την επίσημη ερμηνεία της νομοθεσίας. Το κόστος για την έκδοση της απάντησης θα κυμαίνεται από 5.000 έως 50.000 ευρώ, ανάλογα με τον βαθμό πολυπλοκότητας της κάθε υπόθεσης. Η διαδικασία αυτή στοχεύει στην προστασία των επενδυτών από πιθανές παρερμηνείες των διατάξεων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον οικονομικό σχεδιασμό τους.

Δεσμευτικός χαρακτήρας και προθεσμίες

Η ΑΑΔΕ θα υποχρεούται να ανταποκρίνεται στα αιτήματα εντός 150 ημερών. Η απάντηση που θα εκδίδεται θα είναι δεσμευτική για τη φορολογική διοίκηση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεσολαβήσουν αλλαγές στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο ή στα πραγματικά δεδομένα της επένδυσης. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται ότι ο επενδυτής δεν θα βρεθεί αντιμέτωπος με αιφνίδιες φορολογικές επιβαρύνσεις λόγω διαφορετικής προσέγγισης των αρχών στο μέλλον.