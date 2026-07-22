Η είδηση του θανάτου της Μαίρης Λίντα έφερε ξανά στο προσκήνιο μία από τις τελευταίες τηλεοπτικές της εμφανίσεις. Τέσσερα χρόνια πριν φύγει από τη ζωή, η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού είχε ανοίξει την καρδιά της στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και στον δημοσιογράφο Νίκο Νικόλιζα, μέσα από το Γηροκομείο Αθηνών, όπου περνούσε τα τελευταία χρόνια της ζωής της.

Με το γνώριμο χαμόγελο και τη χαρακτηριστική αρχοντιά που τη διέκρινε πάντα, μίλησε για την καθημερινότητά της, τις αναμνήσεις που κουβαλούσε από μια σπουδαία διαδρομή και το μοναδικό πράγμα που δεν σταμάτησε ποτέ να της λείπει.

«Μου λείπει το χειροκρότημα και η αγάπη»

Η Μαίρη Λίντα είχε περιγράψει με ζεστά λόγια τη ζωή της στο Γηροκομείο Αθηνών, τονίζοντας πως είχε βρει ένα ήρεμο και ανθρώπινο περιβάλλον.

«Είναι πάρα πολύ όμορφα και πολύ ήσυχα εδώ στο Γηροκομείο. Περνάμε ωραία. Αγαπάει ο ένας τον άλλον», είχε πει, δείχνοντας ότι αντιμετώπιζε με αξιοπρέπεια και αισιοδοξία τη νέα καθημερινότητά της.

Λίγο αργότερα, όμως, τα λόγια της απέκτησαν έναν ιδιαίτερο συναισθηματικό τόνο.

«Είμαι ικανοποιημένη με τον εαυτό μου που μπορώ ακόμα και τραγουδάω και χορεύω. Πάντα αναπολώ τα παλιά... Μου λείπει το χειροκρότημα και η αγάπη, όλα τα θέλω», είχε εξομολογηθεί, συγκινώντας όσους παρακολουθούσαν τη συνέντευξη.

Οι αναμνήσεις μιας ολόκληρης ζωής

Η σπουδαία ερμηνεύτρια είχε μιλήσει με αγάπη για τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε, θυμίζοντας τη στενή σχέση που είχε αναπτύξει με κορυφαίους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού.

Όπως είχε αναφέρει, ένιωθε πως ο Βασίλης Τσιτσάνης την αντιμετώπιζε σαν μέλος της οικογένειάς του, ενώ θυμήθηκε με συγκίνηση και τη συνεργασία της με την Καίτη Γκρέυ, υπογραμμίζοντας πως ποτέ δεν κράτησε κακία για κανέναν.

Μια ζωή γεμάτη μουσική μέχρι το τέλος

Παρότι είχε αποσυρθεί από τις μεγάλες πίστες, η μουσική δεν έφυγε ποτέ από την καθημερινότητά της. Οι άνθρωποι που τη γνώριζαν στο Γηροκομείο Αθηνών περιέγραφαν μια γυναίκα πάντα χαμογελαστή, ευγενική και πρόθυμη να τραγουδήσει αγαπημένες μελωδίες ή να συζητήσει για το ελληνικό τραγούδι.

Σήμερα, μετά την απώλειά της, τα λόγια της για το χειροκρότημα και την αγάπη του κόσμου αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Γιατί, μπορεί η Μαίρη Λίντα να έφυγε από τη ζωή, όμως το πιο δυνατό χειροκρότημα συνεχίζει να το εισπράττει μέσα από τα τραγούδια που άφησε πίσω της και που θα τη διατηρούν ζωντανή στη μνήμη του κόσμου.